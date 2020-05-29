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29 мая 2020, пятница, 14:15 1489
Транспорт 2020-05-29T16:15:04+03:00
Українські Новини
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев"

В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев"

Татьяна Зотова
Киев, Авиация, Аэропорт, Жуляны, Челлендж
Аэропорт
Аэропорт "Киев" Жуляны. Фото: МА

В Facebook набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport. Тысячи неравнодушных киевлян приняли эстафету в поддержку Международного аэропорта "Киев", который из-за карантина оказался на грани выживания.

Как сообщалось ранее, аэропорт неоднократно обращался к государству за финансовой и регуляторной помощью. Вследствие карантина МА "Киев" потерял весь пассажиропоток, доходы сократились на 92%, порядка 2000 человек из персонала с марта — в неоплачиваемом отпуске. В аэропорту заявили: без государственной поддержки не переживут кризис.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, сотрудники запустили в Facebook челлендж #SaveKyivAirport, который уже поддержали тысячи людей. Пользователи публикуют фотографии и делятся воспоминаниями о путешествиях, а также призывают руководство страны не допустить банкротства аэропорта. Кроме путешественников, к челленджу присоединились блогеры, эксперты, политики.

Блогеры Кирилл Сазонов и Сергей Наумович призвали руководство страны создать равные условия для всех аэропортов и сохранить 10 000 рабочих мест в аэропорту и смежных предприятиях. "Может, кроме создания обещанных новых 100500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов?", — пишет Наумович.

Блогер Михаил Шнайдер написал, что пока в странах ЕС сокращают аэропортовые сборы и предоставляют своим компаниям дотации, в Украине "по-прежнему верят, что, если на проблему закрыть глаза, — то она исчезнет".

К челленджу присоединился и лидер Радикальной партии Олег Ляшко: "Поддерживаю обращение руководства и сотрудников аэропорта к власти вмешаться и не допустить его закрытия. Украине нужен аэропорт "Киев".

Своими историями поделились сотрудники и простые киевляне, кто многократно улетал и прилетал в аэропорт "Киев".

Ранее о сложном экономическом положении аэропорта "Киев" написал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Локдаун и остановка сообщения поставили предприятие, которому надо содержать инфраструктуру и сотрудников, на грань банкротства. Речь не просто об удобном аэропорте в пределах города. Города дотягиваются туда, куда дотягивается их инфраструктура. Если мы хотим иметь возможность попасть из Киева в другие страны мира, чтобы на табло рейсов за границей было слово Kyiv, аэропорты должны жить и развиваться".

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