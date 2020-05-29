Попытки обелить и реабилитировать СС "Галичина" - это вызов исторической правде, - Бондаренко

Политолог Кость Бондаренко считает, что на фоне антироссийскости и антирусскости, которая сегодня наблюдается в обществе по политическим заказам, те, кто воевали против России, сразу становятся героями. Об этом он рассказал изданию Новости Украины - From-UA.

Комментируя решение суда о признании символики СС "Галичина" нацистской, политолог отметил, что его исполнение зависит от Института национальной памяти.

"Здесь все будет зависеть от того, будет ли Институт национальной памяти подавать апелляцию и каким будет апелляционное решение. Если говорить логически с исторической точки зрения, я как историк могу сказать, что это действительно нацистская символика, и попытки обелить и реабилитировать СС "Галичина" - это фактически вызов исторической памяти и исторической правде", - говорит Бондаренко.

Он объясняет, что сейчас происходит мягкая реабилитация нацизма и очернение полководцев СССР, учувствовавших во Второй мировой.

"Потому что у нас есть очень серьезное лобби, которое пытается доказать обратное. Плюс ко всему существует сегодня политический заказ, в том числе внешний, на то, чтобы провести ревизию, пересмотр результатов Второй мировой войны в плане девальвации подвига, совершенного в годы войны, фактически перелицевание многих традиций, связанных с войной. У нас де-факто под запрет попало само выражение Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой. У нас практически происходит очернение полководцев. У нас совершенно по-другому сейчас пытаются показать войну, что, мол, война для Украины принесла страдания и один оккупационный режим сменился другим оккупационным режимом. В этом отношении как раз и в плане пересмотра войны, ревизии войны, происходит реабилитация дивизии СС "Галичина" и мягкая реабилитация нацизма. Кстати. Сейчас появляется множество книг, в которых совершенно с другой точки зрения начинают рассматривать нацистских преступников, мол, не такие уже они и преступники и не такие уж они и плохие, как раньше показывали. Плюс ко всему на фоне антироссийскости, антирусскости, которая сегодня наблюдается в обществе по политическим заказам, все, кто воевали против России, сразу становятся героями. Если против СССР воевали дивизионщики СС "Галичина" - значит, они автоматически попадают в ранг героев с точки зрения логики нынешних идеологов Украины", - уверен политолог.

Резюмируя Бондаренко высказал надежду, что этот "праздник непослушания относительно исторической науки, исторической правды все-таки закончится тем, что будет наведет какой-то элементарный порядок в этом хаосе и бедламе изучения нашего прошлого, что хоть какая-то концепция появится".