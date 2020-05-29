Что разрешено Клюеву и Клименко, не позволено Бахматюку. ВАКС дал разрешение на заочный арест бизнесмена

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о заочном аресте Олега Бахматюка, хотя в аналогичных делах - Клименко и Клюева, приняла совершенно противоположные решения. Это может свидетельствовать о том, что такие решения принимаются с учетом политической конъюнктуры.

Об этом пишет ДС. "Мы можем четко говорить, что ВАКС исходил из политических мотивов и противоречил своей же практике. В свое время рассматривались идентичные дела Клюева и Клименко. Тогда, правая и левая рука Януковича получили приговоры, которые запрещали их заочно арестовывать. Какие мотивы были у ВАКС тогда? В деле Клименко главным фактором было то, что не было представлено доказательств того, что Клименко находится в международном розыске.

В деле Бахматюка мы имеем такую же историю. Олег Бахматюк не просто не находится в международном розыске, а Интерпол отказал НАБУ в этой процедуре. Но ВАКС здесь что-то видит, а тут не видит. По Клюеву, то (цитирую "Украинскую правду"): "Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов , имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления ". Каким образом Бахматюк, чье местонахождение в Австрии известно и НАБУ и САП, будет уничтожать из Австрии дела, которые находятся в компьютерах и сейфах НАБУ и САП, остается загадкой", - цитирует издание политического эксперта Вадима Денисенко.

Это первое подобное решение ВАКС, которое ставит вообще под сомнение отсутствие политической заангажированности суда.

"И это решение также прецедентно: теперь любого, плюя на нормы Европейского суда по правам человека (и в решении по Клюеву и по Клименко ВАКС апеллировал именно к ЕСПЧ), можно заочно арестовывать, исходя из политических мотивов", - говорит эксперт. .

Издание пишет, что причиной принятия такого решения может быть политическое давление на суд. В своем заявлении для прессы Олег Бахматюк заявил, что директор НАБУ Сытник лично ездил в ВАКС при рассмотрении дела Апелляционной палатой. Сам Сытник, внесенный в реестр коррупционеров НАЗК, считает Бахматюка личным врагом. Теперь сторона защиты будет защищать права Олега Бахматюка в международных судах.

Напомним, что ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут заявила, что предложение Бахматюка о добровольном урегулировании задолженности выведенного с рынка решением НБУ VAB банка является наиболее выгодным для государства путем решения этого вопроса, однако НАБУ, начав уголовное преследование бизнесмена, заморозило этот процесс .