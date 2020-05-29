Из-за систем нагревания табака продажи сигарет в Японии упали в 5 раз

За 2016-2019 гг. продажи сигарет в Японии снизились в 5 раз. Ключевая причина – переход значительной части потребителей на потенциально более безопасные системы нагревания табака, которые появились на японском рынке в 2014-2016 гг.

К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Южной Каролины (Чарльстон, США) Майкл Куммингс и Джордж Нанас, а также профессор Университета Оттавы (Канада) Дэвид Свинор в научной статье для Международного журнала по исследованию окружающей среды и общественного здоровья.

- С 2011 по 2015 гг. продажи традиционных сигарет в Японии также снижались, но гораздо медленнее – в среднем на 3,1% в год. С 2016 г. падение продаж традиционных сигарет ускорилось в разы – пишут исследователи.

Ускорение процесса снижения продаж сигарет исследователи однозначно связывают с появлением на рынке Японии систем нагревания табака – IQOS, glo и Ploom Tech.

При этом общий объем продаж всех табачных изделий в Японии за этот период также существенно снизился.

Серьезное падение продаж сигарет зарегистрировано в США и Великобритании, где альтернативные табачные изделия со сниженным риском также набирают все большую популярность.

Согласно маркетинговым исследованиям, Япония является одним из наиболее развитых рынков систем нагревания табака. В 2018 г. 85% всех продаж систем нагревания табака в мире приходились именно на Японию.

- Развивающийся рынок никотиновых продуктов со сниженным риском, в т.ч. систем нагревания табака, – это новая возможность для глобального реформирования сигаретного бизнеса и кардинального сокращения количества преждевременных смертей от курения – пишут исследователи Медицинского университета Южной Каролины (США) и Университета Оттавы (Канада).

Но, по мнению американских и канадских ученых, для достижения этой цели, государствам нужно усовершенствовать налоговую систему и политику ограничений маркетинга и продаж – в зависимости от уровня потенциального риска для здоровья от потребления традиционных и новых табачных изделий.

Основные выводы японского исследования в целом совпадают с выводами научных работ специалистов Американского сообщества по исследованию раковых заболеваний, опубликованных в Британском медицинском журнале в 2019 г. Там также заметили и спрогнозировали дальнейшее снижение продаж сигарет в Японии благодаря переходу потребителей на табачные товары со сниженным риском.

Напомним, что в Украине, по данным поРБК-Украина, объем производства традиционных сигарет в 2016-2019 гг. также снизился – почти на треть, с 98,5 до 68,6 млрд. шт. в год. Но причина снижения официальных объемов – не переход на альтернативные продукты, а рост контрабанды, к которому привели резкие повышения акциза и, соответственно, цен на традиционные сигареты. За три года теневой рынок табачных изделий в Украине расширился почти в 7 раз.