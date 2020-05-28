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28 мая 2020, четверг, 21:12 109
Политика мира 2020-05-28T21:45:17+03:00
Українські Новини
Пентагон хочет выделить Украине $125 млн за прогресс в реформах и борьбу с коррупцией,— CNN

Пентагон хочет выделить Украине $125 млн за прогресс в реформах и борьбу с коррупцией,— CNN

Елизавета Кесельман
Украина, США, Пентагон, Военная помощь, Помощь Украине
Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org
Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны Соединенных штатов Америки (Пентагон) сообщило Конгрессу о том, что Украина делает успехи в борьбе с коррупцией а также усилилила гражданский надзор, поэтому заслуживает 125 млн долларов военной помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники: американского чиновника по обороне и помощника в Конгрессе.

Как передает ведомство, в новом пакете предусматривается оборудование для безопансой связи, патрульные катера, а также мобильные радиолокационные системы.

Однако, представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подготовку этого пакета помощи, пока он находится на рассмотрении в Конгрессе.

В 2018 году российские войска захватили три украинских судна и захватили 24 украинских моряка после столкновения в Керченском проливе, которое соединяет Черное и Азовское моря и является единственным маршрутом доступа для судов, направляющихся в восточные портовые города Украины.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает увеличение военной помощи Украине в 259 миллионов долларов.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявляли о намерениях предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

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