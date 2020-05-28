подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 21:08 488
Политика 2020-05-28T21:35:09+03:00
Українські Новини
Олесь Довгий задекларировал квартиру и активы жены

Олесь Довгий задекларировал квартиру и активы жены

Надежда Комендантова
Олесь Довгий, декларация, Декларация о доходах

Народный депутат Олесь Довгий приобрел в 2019 году квартиру, а основными статьями его дохода были дивиденды от семейного бизнеса и зарплата народного депутата. Об этом свидетельствует декларация депутата за 2019 год.

Купленную в Киеве квартиру площадью более 400 квадратных метров, судя по декларации за 2018 год, депутат ранее арендовал. Видимо, квартира была приобретена в кредит или рассрочку - в графе "финансовые обязательства" указана значительная сумма задолженности. Также Довгий купил на границе Киевской и Черкасской областей загородный дом площадью более 192 кв.м. и несколько земельных участков. Кроме того, в прошлом году он пользовался загородным домом площадью более 400 квадратных метров, принадлежащем с 2004 года по праву собственности старшим членам его семьи.

В декларации Олеся Довгого появилась гражданская жена – Ирина Миненко – и сын Макарий. Супруга депутата владеет 100-метровой квартирой в Киеве, имеет доходы от предпринимательской деятельности, располагает относительно небольшими в сравнении с активами мужа суммами на банковских счетах и наличностью в разных валютах (700 тысяч гривен, 30 тысяч долларов, 40 тысяч евро).

В остальном декларация Олеся Довгого мало чем отличается от прошлогодней. Основной доход политика складывается из депутатской зарплаты и дивидендов в размере более 6 миллионов гривен от семейного бизнеса.

Напомним, основным активом и источником дохода Олеся Довгого является партнёрство в семейном бизнесе со старшими членами его семьи.  Главные направления семейного бизнеса – девелопмент и недвижимость. Также в интересы семьи входит сеть магазинов премиальной марки электроники "Beng&Olufsen" и остатки оптового продуктового направления после успешной продажи сети супермаркетов "Чумацкий шлях".

Больше новостей о: Олесь Довгий декларация Декларация о доходах

Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль и 3,7 млн гривен доходов
Украина в полночь открывает десятки пунктов пропуска на границе
Новости
Одесса. Фото:
В Одессе за день выпала двойная месячная норма осадков 21:42
В России предложили ВОЗ 8 вакцин от коронавируса, – СМИ 21:41
Суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен 21:36
В ближайшее время десятки стран восстановят авиасообщение. Опубликован список 21:29 Инфографика
Пентагон хочет выделить Украине $125 млн за прогресс в реформах и борьбу с коррупцией,— CNN 21:12
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok