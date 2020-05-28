Академия украинской прессы провела "коронавирусный" онлайн-мост

27 мая 2020 года Академия украинской прессы (АУП) провела онлайн-мост "Информационные вызовы и угрозы пандемии 2020". На одной площадке были собраны ведущие эксперты в сфере медиаобразования и журналистики из 16 стран Европы, постсоветского пространства и Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится на официальном веб-сайте АУП.

Целью онлайн-встречи было объединение интеллектуальных усилий по борьбе с дезинформацией и определение эффективных методов противодействия медийному распространению фейков, вызванных короновирусной волной.

"COVID-19 – антиглобализационная инфекция, – отметил президент Академии украинской прессы Валерий Иванов. – Мы можем только предположить, какие последствия политического и экономического характера влечет за собой пандемия. Но есть не менее серьезная угроза для общества – инфодемия. Она использует такую базовую эмоцию как страх. Нам нужно стремиться к балансу эмоционального и рационального восприятия информации. К тому, чтобы предоставить людям инструменты проверки новостей и реализации критического мышления", – отметил он.

27 экспертов поделились своим опытом, как не стать заложниками фейков и тотальной дезинформации в период беспрецедентного вызова. Участники отметили, что формат мероприятия приобрел характер международного онлайн-марафона, ведь трансляция длилась более шести часов. К онлайн-мосту присоединилось около 11 тыс. человек, а просмотром в записи заинтересовалось более 3 тыс. человек.

Академия украинской прессы способствует критическому потреблению медиа, повышению квалификации журналистских кадров, обучает основам профессии.