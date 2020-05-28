В МАУ рассказали, когда возобновят перелеты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует запустить прямые международные среднемагистральные рейсы с 15 июня, дальнемагистральные - ориентировочно с апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.



"На начальном этапе рестарта – до апреля 2021 года – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы", - сказано в нем.



После нормализации трафика авиакомпания намерена восстановить минимальную международную сеть, ориентировочно выполнение дальнемагистральных рейсов станет возможным с апреля 2021 года.



МАУ прогнозирует, что после возобновления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится на около 46% до 1,9 млн пассажиров, из которых 986 тыс. было перевезено с начала 2020 года до прекращения авиасообщения.



Согласно сообщению, в начале возобновления полетов планируется задействовать до 14 воздушных судов с дальнейшим увеличением до 28 самолетов. При этом дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен исходя из потребностей первого этапа возобновления.



"В дальнейшем будет приниматься решение относительно потребности расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменившейся конъюнктуры рынка – падения спроса на самолеты такого типа", - объяснила компания.



Кроме того, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяющий пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.



Президент МАУ Евгений Дыхне отметил, что существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 сотрудников компании.



Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что регулярные авиарейсы начнут возобновлять после 15 июня.