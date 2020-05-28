На Прикарпатье начались клинические исследования "Амизона" в противодействие COVID-19 на добровольцах

В Ивано-Франковской области начались клинические исследования "Амизона" в противодействие COVID-19, данные исследования проводятся только на добровольцах.

Об этом говорится в публикации в газете "Галицкий корреспондент".

В публикации говорится, что Министерство здравоохранения Украины разрешило проводить клиническое испытание лекарства "Амизон" в противодействие Covid-19

Согласно приказу Минздрава, "Амизон" будут исследовать в Винницкой, Волынской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

На Прикарпатье исследовать лекарство будут в областной клинической больнице в аллергологическом отделении. Также к испытаниям присоединятся отделение №2 Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы и Ивано-Франковский национальный медицинский университет (кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии). Клинические исследования будут продолжаться несколько месяцев.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал, как это будет происходить. Пациенты должны обязательно проходить ПЦР-диагностику, в течение 24 часов должен быть предоставлен результат исследования, и только тогда им можно присоединиться к тестированию лекарств.

Тестирование препарата "Амизон" длится около 10 дней. Пациент заключает соглашение с учреждением, предоставляя добровольное согласие соблюдать все требования.

"Украина должна испытать какие-то свои препараты. Все европейские страны имеют свои средства для лечения. Нам нужно этот перечень также увеличивать. "Амизон"- один из таких препаратов. Вероятно, будут и другие", - говорит санитарный врач.

В свою очередь, заведующая отделением аллергологии Ивано-Франковской областной больницы Лидия Мигович рассказала, что больница только начала исследования.

Больные принимают лекарства семь дней. Затем делают соответствующие анализы, которые отправляют в Киев, чтобы узнать о действенности лечения. Однако результаты исследования будут известны только через год. Пока же исследования проводят для того, чтобы дать рекомендации, надо этот препарат применять в дальнейшем или нет.

"Лекарство не является новым, однако им попытаются лечить коронавирус. Пациентов тестируют по всей стране, в общей сложности 400 человек. Их надо обследовать и несколько раз сделать анализ. И тогда будет подсчитана статистика. С пациентами, на которых исследуют препарат, подписывают информационное согласие. Препарат дают бесплатно", - говорит Мигович.

После тестирования в больнице больных в течение года будут вызывать на собеседование.

"Должны протестировать минимум двадцать больных в области. Когда в Украине протестуют 400 человек, можно будет делать выводы. Этот препарат известен действенностью против вирусной болезни, мы всегда назначаем его при гриппе. Нельзя сказать точно, что он лечит, но он способствует в лечении. Клинические результаты являются положительными", - отмечает заведующая отделением.

Заместитель директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина говорит, что в соседних странах подтверждают его эффективность при коронавирусе. Фирма, производящая этот препарат, рекомендует добавлять его при подтвержденном COVID-19.

По словам Деминой, суть исследования заключается в том, что есть определенный набор лекарств: половина из них будет плацебо, то есть лекарства, которые не имеют в себе никакого вещества, а остальные - "Амизон".

"Это будет 50 на 50, слепое исследование. Где какая таблетка, будет знать только исследователь. Во время тестирования будут делать выводы об эффективности при этом заболевании", - объясняет Демина.

Профессор и заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ИФНМУ Александра Пришляк говорит, что университет так же, как больница, ведет больных, проводит забор материала и отправляет на исследование. Она отмечает: клиническое исследование должно содержать и научную, и практическую стороны.

По словам профессора, препарат очень хороший. Ранее он уже успел себя зарекомендовать при гриппе и других острых респираторных заболеваниях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19

Ранее Казахстан включил "Амизон" АО "Фармак" в протоколы лечения гриппа и ОРВИ.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.