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28 мая 2020, четверг, 16:50 498
Недвижимость 2020-05-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Труханов объявил о создании зоны приоритетного развития

Труханов объявил о создании зоны приоритетного развития

Павел Твердохлиб
Геннадий Труханов, Мэр Одессы, Зона приоритетного развития
Геннадий Труханов. Фото из открытых источников
Геннадий Труханов. Фото из открытых источников

В Одессе будет создана зона приоритетного развития (ЗПР). Соответствующую Концепцию одобрил сегодня, 28 мая, исполнительный комитет Одесского городского совета. Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что это будет настоящий прорыв не только на уровне города, но и Украины в целом, так как создание зоны приоритетного развития - это мощный стимул для развития экономики.

"Во всех странах является нормой создание льготных условий налогообложения или компенсационных механизмов для развития бизнеса. Более того, уже сегодня есть инвесторы, готовые зайти в наш город при условии, что им будут созданы льготные условия", - подчеркнул одесский городской голова.

По словам мэра, в основу проекта лег зарубежный опыт коллег из городов Клайпеда (Литва) и Нинбо (Китай).

В Одессе проект будет реализован на Полях фильтрации. Сегодня это единственная свободная территория в городе, которая никак не задействована и не приносит общине ни копейки средств. На первом этапе к началу работы уже готовы 47 га. Всего же для пилотного проекта необходимо 100-200 га.

Мэр Одессы также подчеркнул, что освоение части Полей фильтрации фактически началось с 2001 года, и сейчас там уже работают 5 компаний, которые предоставляют более 1 тыс. рабочих мест одесситам, а в бюджет города поступает более 25 млн гривен.

"В планах города - в разы увеличить имеющиеся показатели за счет продолжения реновации депрессивных территорий города. Рассматривается экологически безопасное, экспорто-ориентированное производство", - сказал Геннадий Труханов.

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