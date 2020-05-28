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28 мая 2020, четверг, 14:25 53 Документ
Общество 2020-05-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
В КГГА расчитывают уже до конца 2020 года таки снести цех "Большевика" и полностью достроить Шулявский путепро

В КГГА расчитывают уже до конца 2020 года таки снести цех "Большевика" и полностью достроить Шулявский путепровод

Павел Твердохлиб
Мост, КГГА, Строительство, Путепровод, Шулявский мост
Шулявский мост. Фото: Информатор
Шулявский мост. Фото: Информатор

Киев планирует до конца 2020 года добиться разрешения на снос цеха №5 "Первого Киевского машиностроительного завода" (завод "Большевик") и полностью завершить реконструкцию Шулявского путепровода.  Об этом говорится в ответе специализированного дорожно-строительного коммунального предприятия КГГА на информационный запрос Українських Новин.

"После решения вопроса сноса здания цеха №  АО "Первый Киевский Машиностроительный завод", завершение реконструкции транспортной развязки в полном объеме запланировано на конец 2020 года (календарный график выполнения работ прилагается)", - говорится в ответе.

Сейчас, по данным КП, на Шулявском путепроводе ведутся работы по переоборудованию инженерных сетей, обустройству левоповоротных съездов и благоустройству территории.

В то же время, согласно плану-графику, уже до 1 июня должен быть полностью достроен и оборудован левосторонний поворот с улицы Гетьмана на Проспект победы, а также переоборудован подземный переход с настройкой лифтов. А окончание 2-го этапа строительства значится декабрем 2020 года.

Реконструкция Шулявского путепровода длится с конца 2018 года. В начале марта 2019 года мостовой переход был полностью демонтирован, а в январе 2020 года – пущено движение по основному пролету реконструированного моста в направлении улицы Гетьмана.

В то же время, в ходе реконструкции в проект были внесены изменения, связанные с тем, что при проектировании не было учтено наличие на месте проекта цехов завода "Большевик", которые подлежат сносу. Сам проект был упрощен, а его стоимость за время строительства выросла в два раза.

В то же время, до сих пор не построены все съезды с путепровода на проспект Победы из-за отсутствия разрешений на снос заводского цеха №5. 

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