Сторонники Супрун пытаются принудить Зеленского убрать министра Степанова, - Сазонов

Так называемая группа сторонников экс-главы МОЗ хотят принудить президента Зеленского убрать с поста министра здравоохранения Максима Степанова. Именно поэтому вокруг МОЗ и лично Степанова пытаются раздуть очередной скандал.

Такое мнение высказал эксперт Кирилл Сазонов в своем фейсбук. По его словам, неутихающие скандалы вокруг Максима Степанова - результат работы экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее команды.

"За полтора месяца в должности его уже в чем только не обвиняли. Сначала в слишком жестком карантине, дальше были обвинения в слишком быстром смягчении карантинных мер, в сворачивании медреформы. По итогу эти темы исчерпали сами себя: карантинные меры оправданы мировым опытом и рекомендациями ВОЗом, смягчение - тоже осуществляется поэтапно согласно критериям. Реформа тоже продолжается".

Эксперт отмечает, что и обвинения в закупке специальных костюмов по завышенной стоимости беспочвенны, ведь закупка костюмов осуществлялась согласно специальных критериев защиты для медицинского персонала:

"Но "супрунята" так просто не сдаются. Нашли очередной повод для недовольства - костюмы по 500 грн. И, даже если не брать во внимание, никакие другие критерии, вроде специфики самих костюмов, которые должны соответствовать ряду требований, а задуматься: что такое 500 гривен в сравнении с человеческой жизнью врача, который будет его надевать? 500 гривен за врача - это много или мало?".

Как заявляет Сазонов, действия нынешнего министра Степанова вскрывают многолетний коррупционные схемы предыдущей власти:

"Просто Степанов не устраивает, он мешает, он начинает поднимать такие вопросы, о которых годами молчали и "смотрели сквозь пальцы". Изменение курса медреформы очень не по душе отдельным личностям, которые несколько лет занимались "имитацией бурной деятельности" и опасаются, что за это их могут привлечь к ответственности. Именно с этой целью они и выдумывают скандалы на пустом месте. В общем, делают все, чтобы сбить общественность с толку и сместить акценты со своих "заслуг" на деятельность министра".