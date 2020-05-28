Бужанский призвал пересмотреть языковой закон

О перспективах внесения изменений в закон о языке на персональной странице в социальной сети Telegram высказался народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов фракции до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - сказал Разумков.

Бужанский думает, что этот вырванный из контекста абзац интервью спикера не совсем точно передает то, что он имел ввиду и то, что есть на самом деле.

"Не знаю ни одного депутата фракции СН, который не был бы готов всегда выступить на защиту украинского языка, более того, в других фракциях таких тоже не знаю)

Другое дело - отношение к действующему закону о языке, который часть депутатов, и я, в том числе, считает не защищающим и стимулирующим украинский язык к развитию, но законом о попытке Порошенко выиграть прошлогодние президентские выборы", - отмечает в своей заметке нардеп.

"Уверен, что если рассмотреть существующий закон с точки зрения действующих норм Конституции, здравого смысла, интересов частного бизнеса, государства, а так же, баланса интересов государственного языка и языков меньшинств, внутри фракции мы могли бы прийти к консенсусу относительно того, что необходимо изменить в законе, а что необходимо сохранить в существующем виде.

На благо нашего Государства, естественно!)", - резюмировал свій пост в соцсети депутат Максим Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") рекомендует Украине пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".