подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 11:26 215
Общество 2020-05-28T12:00:02+03:00
Українські Новини
Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган

Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган

Ольга Фандорина
Минздрав, СЭС, Максим Степанов, Санитарно-эпидемическая служба
СЭС. Фото: kiev.zagranitsa.com
СЭС. Фото: kiev.zagranitsa.com

Министерство здравоохранения не рассматривает выделение Санитарно-эпидемической службы в отдельный орган исполнительной власти.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Относительно выделения в отдельный орган государственной исполнительной власти, такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемической службы в составе Министерства здравоохранения", - отметил он.

По его словам, такая служба будет проводить мероприятия инфекционного контроля.

Сейчас управлением системой эпиднадзора занимается Центр общественного здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2017 года Кабинет Министров решил ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Главу Госсанэпидслужбы задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

26 ноября 2014 года Кабмин создал комиссию по реорганизации Госсанэпидслужбы.

 

Больше новостей о: Минздрав СЭС Максим Степанов Санитарно-эпидемическая служба

"Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня
Количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса увеличилось вдвое 12:11
Одессу затопил сильный ливень: многие дороги закрыты для проезда 12:10
С 1 июня операторам и фотокорреспондентам разрешат находиться в ложе для прессы в Раде 12:05
Более полумиллиона потребителей газа Днепропетровщины зарегистрировались на сайте 104.ua 12:00 Пресс-релиз
Искусствоведы оценили коллекцию картин Порошенко 11:59
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
больше новостей
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok