Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган

Министерство здравоохранения не рассматривает выделение Санитарно-эпидемической службы в отдельный орган исполнительной власти. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Относительно выделения в отдельный орган государственной исполнительной власти, такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемической службы в составе Министерства здравоохранения", - отметил он. По его словам, такая служба будет проводить мероприятия инфекционного контроля. Сейчас управлением системой эпиднадзора занимается Центр общественного здоровья. Как сообщали Українськi Новини, в марте 2017 года Кабинет Министров решил ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Главу Госсанэпидслужбы задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. 26 ноября 2014 года Кабмин создал комиссию по реорганизации Госсанэпидслужбы.