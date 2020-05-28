Санэпидемсслужбу не будут восстанавливать как отдельный орган

Министерство здравоохранения не рассматривает выделение Санитарно-эпидемической службы в отдельный орган исполнительной власти.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Относительно выделения в отдельный орган государственной исполнительной власти, такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемической службы в составе Министерства здравоохранения", - отметил он.

По его словам, такая служба будет проводить мероприятия инфекционного контроля.

Сейчас управлением системой эпиднадзора занимается Центр общественного здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2017 года Кабинет Министров решил ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Главу Госсанэпидслужбы задержали по подозрению в хищении бюджетных средств.

26 ноября 2014 года Кабмин создал комиссию по реорганизации Госсанэпидслужбы.