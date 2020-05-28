29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

29 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы: Кто блокирует легализацию игорного бизнеса? Налоги для игорного бизнеса: в чем ошибка парламента? Поменялся ли в Офисе Президента Украины ответственный за игорный бизнес? Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан"; Владимир Воля, политический эксперт; Юрий Гаврилечко, экономический эксперт; Сергей Назаренко, юрист. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.