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  • 29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"
28 мая 2020, четверг, 10:03 28
Пресс-центр 2020-05-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

Алина Заика

29 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" 

Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы:

  • Кто блокирует легализацию игорного бизнеса?
  • Налоги для игорного бизнеса: в чем ошибка парламента?
  • Поменялся ли в Офисе Президента Украины ответственный за игорный бизнес?

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";
  • Владимир Воля, политический эксперт;
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;
  • Сергей Назаренко, юрист.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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