29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

29 мая 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы:

Кто блокирует легализацию игорного бизнеса?

Налоги для игорного бизнеса: в чем ошибка парламента?

Поменялся ли в Офисе Президента Украины ответственный за игорный бизнес?

Спикеры:

Антон Кучухидзе, политолог-международник;

политолог-международник; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";

глава аналитической группы "Левиафан"; Владимир Воля, политический эксперт;

политический эксперт; Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;

экономический эксперт; Сергей Назаренко, юрист.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.