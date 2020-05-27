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27 мая 2020, среда, 18:28 418
Общество 2020-05-27T18:30:01+03:00
Українські Новини
Победительница следующего модуля STEM is FEM получит 3D-принтер и поездку-сюрприз, - Сергей Токарев

Победительница следующего модуля STEM is FEM получит 3D-принтер и поездку-сюрприз, - Сергей Токарев

Надежда Комендантова
STEM is FEM, Сергей Токарев

13-14 июня состоится пятый модуль образовательного благотворительного проекта STEM is FEM. Тема мероприятия "3D-моделирование и печать". Как и в прошлый раз, модуль пройдет в онлайне, чтобы не подвергать участниц опасности в связи с пандемией COVID-19. Об этом рассказывает инициатор проекта, IT-инвестор и партнер Cyprus IT Forum Сергей Токарев.

"Как лучше всего заинтересовать девушек STEM-профессиями? Познакомить их с женщинами, которые уже работают в этих сферах и предоставить возможность окунуться в технические моменты. В апреле участницы STEM is FEM собственноручно разрабатывали концепты роботов, которые могут быть полезными в условиях борьбы с коронавирусом и его последствиями, – говорит Сергей Токарев, – На этот раз они будут изучать 3D-моделирование и печать. Это еще одно направление STEM, которое ежедневно развивается и охватывает большинство отраслей производства и промышленности. Чтобы девушкам было интереснее изучать тему, мы решили подарить победительнице следующего модуля 3D-принтер".

Второй частью главного приза, по словам инициатора проекта, станет отложенная во времени поездка-сюрприз. После окончания пандемии и восстановления работы крупных отраслевых мероприятий, победительница гран-при конкурса посетит одно из них.

Девушки, занявшие второе место в конкурсе, смогут пройти онлайн-курс "Программное обеспечение для 3D-печати" от Иллинойского университета.

Проект STEM IS FEM – социальная инициатива, которая призвана увеличить количество женщин в технологических отраслях Украины. Для этого проект мотивирует школьниц, которые стоят на пороге выбора профессии, обратить больше внимания на STEM-специальности. Для этого девушкам дают возможность пообщаться с женщинами, которые работают в области, увидеть работу профильных компаний, послушать лекции, мастер-классы и принять участие в творческом конкурсе.

Принять участие в модулях STEM is FEM могут девушки-старшеклассницы любого заведения среднего образования Украины. Отборочные конкурсы на участие в модулях проходят на сайте проекта.

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