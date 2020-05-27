подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 18:16 8
Политика 2020-05-27T18:16:26+03:00
Українські Новини
Кабмин намерен поддержать отечественных производителей

Кабмин намерен поддержать отечественных производителей

Александр Дмитриенко
Экономика, Кабмин, Коронавирус, украинские предприятия
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Кабинет Министров разработал программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-109 "Экономическое восстановление", где заложен принцип приоритета отечественного производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

По его словам, программа "Экономическое восстановление" разработана и выносится на публичное обсуждение.

Шмыгаль отметил, что данный документ начал готовиться сразу после объявления карантина, работа над ним шла в течение 6 недель, к участию в работе над стратегией было привлечено более 90 лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций, отдельных компаний, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

"Красной линией, которая проходит через всю программу и является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Локализация, здоровый экономический национализм – это сегодня приоритет для многих стран и мы будем двигаться в этом направлении", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что одна из частей программы так и называется "Защита украинских товаров, работ и услуг от их импортных альтернатив".

"Для нас прописная истина, что когда есть два одинаковых производителя, например, вагонов и автобусов, то приоритет должен быть у заводов, где работают украинцы и который находится в Украине. Это не означает, что мы будем бросаться в крайности, однако отныне Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам и торговле для защиты наших предприятий", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство намерено активно внедрять каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что экономическая стабильность в условиях пандемии коронавируса должна быть обеспечена за счет ускорения роста экспорта и привлечения в Украину инвестиций.

Больше новостей о: Экономика Кабмин Коронавирус украинские предприятия

Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос
Новости
Крылатые ракеты
В Одесской области испытали крылатые ракеты "Нептун" 18:25
Кабмин намерен поддержать отечественных производителей 18:16
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы 18:06
Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя 17:57
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
больше новостей
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok