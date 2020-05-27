Кабмин намерен поддержать отечественных производителей

Кабинет Министров разработал программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-109 "Экономическое восстановление", где заложен принцип приоритета отечественного производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

По его словам, программа "Экономическое восстановление" разработана и выносится на публичное обсуждение.

Шмыгаль отметил, что данный документ начал готовиться сразу после объявления карантина, работа над ним шла в течение 6 недель, к участию в работе над стратегией было привлечено более 90 лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций, отдельных компаний, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

"Красной линией, которая проходит через всю программу и является частью каждого элемента стратегии, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Локализация, здоровый экономический национализм – это сегодня приоритет для многих стран и мы будем двигаться в этом направлении", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что одна из частей программы так и называется "Защита украинских товаров, работ и услуг от их импортных альтернатив".

"Для нас прописная истина, что когда есть два одинаковых производителя, например, вагонов и автобусов, то приоритет должен быть у заводов, где работают украинцы и который находится в Украине. Это не означает, что мы будем бросаться в крайности, однако отныне Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам и торговле для защиты наших предприятий", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство намерено активно внедрять каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что экономическая стабильность в условиях пандемии коронавируса должна быть обеспечена за счет ускорения роста экспорта и привлечения в Украину инвестиций.