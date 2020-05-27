Власть не получит поддержки на выборах в Донецкой и Луганской областях, – Бойко

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, выступая на сессии Дружковского городского совета, заявил, что действующая власть не получит поддержки избирателей в Донецкой и Луганской областях. На сессии также присутствовали народные депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и Валерий Гнатенко.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В октябре у нас выборы в местные органы власти. На прошлой неделе внесены в парламент изменения в Избирательный кодекс, которые будут проголосованы в ближайшее время. Авторы правок предлагают на уровне населенных пунктов с 15 тыс. жителей внедрять систему открытых списков. Но на уровне населенных пунктов с более чем 30 тыс. жителей, а также в районах городов, в том же Киеве, сохраняют старую коррумпированную мажоритарную систему. Это значит, что власть не систему выборов реформирует, а ведет закулисные торги с группами влияния. Хочу сказать, что мы не боимся конкуренции, считаем, что чем больше у людей будет возможности высказать свое мнение, свою позицию – тем лучше. Мы должны победить не административными методами", - подчеркнул политик.

Бойко напомнил, что уже 5 лет не решается вопрос избрания областных советов Донецкой и Луганской областей.

"Власть отобрала у этих громад гарантированное им Конституцией право на местное самоуправление, и возвращать не собирается. В Избирательный кодекс уже дважды вносили изменения, но эти проблемы областей остаются нерешенными. Власть знает, что поддержки здесь не получит и ей удобнее говорить с людьми языком приказов военных администраций. Украинские граждан, которые сейчас находятся за линией соприкосновения, в очередной раз видят, их политические права никто не собирается защищать, раз власть не хочет организовывать выборы в регионе", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Фракция ОПЗЖ не поддержит инициативы власти по изменению избирательного законодательства без учета замечаний фракции.

"Наша партия заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов и в том, чтобы местные громады получили легитимное и полномочное самоуправление. Мы готовы к выборам в любых условиях – развиваем наши партийные организации, объединяем ответственных управленцев и нам есть что предложить громадам на выборах. Мы настаиваем: выборы должны состояться на востоке страны. Страну нужно объединять, а не делить регионы на сорта", - акцентировал Юрий Бойко.