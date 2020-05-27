Законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" способен нанести огромный ущерб и табачной промышленности, и бюджету, и всей экономике. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на исследование "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность", которое публикует РБК-Украина.

Экономист, глава Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра и автор исследования Борис Кушнирук в интервью 5 каналу заявил, что этот проект закона был подготовлен людьми, которые не являются профессионалами в экономике и, в частности, в табачной отрасли.

"ГО "Життя", которая декларирует борьбу с курением, по сути является пиар-компанией, и она работает за деньги. Предыдущий опыт ее деятельности показывает, что их проекты законов и различных запретов для легальной табачной отрасли Верховная Рада отклоняет. 2813 – это очередная попытка ввести ряд ограничений, которые уже не нашли поддержку", - считает эксперт.

Так, он назвал абсурдными нормы проекта 2813 об унифицированной упаковке или о запрете на производство пачек со скошенными и округлыми краями. В первом случае Кушнирук прогнозирует иски международных табачных компаний за дискриминацию, во втором – астрономические потери для Украины, так как украинские табачные компании экспортируют такие пачки сигарет в страны, где подобных запретов не существует, в том числе, в страны ЕС. Потеря экспорта оценивается в 500 млн долларов.

Опрос, проведенный социологической службой InfoSapiens, показал, что главная причина, по которой украинцы начинают курить, состоит в том, что курит их окружение - 72%. Внешний вид упаковки стал причиной начала курения лишь для 2%, и совершенно никакого влияния (0%) дизайн пачке не оказывает на молодежь 18-24 лет.

По данным 5 канала, из-за непродуманной и непрофессиональной законодательной политики и при непосредственном давлении со стороны ГО "Життя", уровень контрабанды вырос с 4,4% в 2018 году до 6,6% в 2019 году. 3,5 миллиардов сигарет были проданы в Украине без уплаты налогов. Это привело к недополучению бюджетами всех уровней 4,7 млрд гривен и эти цифры растут.

"От всех этих запретов, которые даже не предусмотрены Директивами Евросоюза, страдают легальные производители. По сути активисты борются с легальным рынком в интересах нелегального. Научно-экспертное управление Верховной Рады считает, что проект 2813 нужно отдать на доработку авторам, что на простом языке означает "прекратите писать ерунду", - заявил Кушнирук.