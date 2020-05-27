Власть хочет чтобы ЦИК вместо закона устанавливала правила проведения выборов, – Пузанов

Депутат Верховной Рады Украины Александр Пузанов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя законопроект об изменениях избирательного законодательства, заявил, что его фракция не поддержит инициативы по изменению законодательства о выборах без учета ее замечаний.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, в законопроекте №3485 власть хочет предоставить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) право не выполнять нормы избирательного кодекса.

"Сейчас порядок проведения выборов устанавливается только законом. Это установлено Конституцией Украины. Партия власти хочет предоставить Центризбиркому право своими актами устанавливать новые правила организации и проведения выборов. В частности, они предлагают, чтобы ЦИК мог самостоятельно определять порядок подсчета голосов, составления протоколов об итогах голосования, транспортировки избирательной документации и, дословно, "другие избирательные процедуры". Для этого ЦИКу будет достаточно заявить о внедрении им инновационных технологий и тогда положения избирательного кодекса, цитирую, "могут не применяться", - сказал политик.

Также Пузанов раскритиковал идею предоставления права депутатским группам участвовать в формировании избирательных комиссий.

"Депутатские группы не могут иметь таких же прав в избирательных процессах, как у парламентских партий. Депутатские группы не участвовали и не побеждали на предыдущих выборах и не будут участвовать в будущих. Они не имеют статуса юридических лиц и своих региональных организаций. В случае принятия парламентом этих изменений квотами депутатских групп на формирование избирательных комиссий будут просто банально торговать. Видимо, такие нормы законопроекта - это цена, которую платит "Слуга народа" за правильные голосования этих депутатских групп в парламенте", - сказал депутат.

Также он отметил, что власть игнорирует предложения оппозиции о законодательном внедрении механизмов отзыва депутатов по народной инициативе.

"Власть обещала украинцам, что законодательство будет предусматривать ответственность депутатов местных советов за невыполнение предвыборных обещаний, но на практике не хочет допустить этого", – резюмировал Александр Пузанов.