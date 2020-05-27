Китайская государственная корпорация CNBM не увеличивала мощности своих солнечных электростанций в течение последних 7 лет, но при этом государство Украина пытается решить за счет нее проблемы, возникшие в энергетике в 2017-2019 годах. Такое мнение высказал в интервью "РБК-Украина" директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

Ранее стало известно, что Украина в очередной раз планирует снижение "зеленых" тарифов, которые внедрялись для стимулирования развития возобновляемой энергетики. В частности, согласно представленному недавно проекту Меморандума между Министерством энергетики и окружающей среды с одной стороны и участниками рынка с другой, предлагается снизить "зеленый" тариф для солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%, после - на 2,5%. Снижение уже во второй раз затронет активы CNBM, для которой тарифы в 2015 году были уменьшены на 44%. Компания инвестировала в Украину порядка $1 млрд. в виде оборудования и товарных кредитов.

По его словам, CNBM даже не приглашали к обсуждению нового меморандума, несмотря на то, что компания является крупнейшим игроком на рынке солнечной энергетики.

"Мы построили последний объект в 2013 году и после этого не инвестировали в новые проекты – то есть никоем образом не участвовали в резком росте мощностей в последние годы, что и привело к кризису. Оборудование на наших объектах было куплено по ценам 2011-2012 года, которые были более чем в 6-8 раз выше нынешних. Соответственно и тариф, который тогда внедрялся, должен был покрывать более высокие затраты на основные фонды. Из этих же показателей рассчитывалась окупаемость проекта, кредитование и т. д. А главное - в 2015 году избирательно снизили тариф только для наших компаний, и снизили на 44%", - отметил Юнжчи Чен.

По его словам, планируемое снижение "зеленых" тарифов для солнечной энергетики с целью разрешения кризиса в энергосекторе является нарушением Украиной своих обязательств перед иностранными инвесторами.

"Мы рассматриваем эту ситуацию не столько с точки зрения энергетики, сколько с точки зрения отношения к иностранным инвесторам в целом и к китайским в частности. Тарифы - это обязательства Украины перед инвесторами. Их снижение (при наличии гарантии неизменности до конца 2029 года) - невыполнение этих обязательств. И вот на одной чаше весов у нас экономия от невыполнения обязательств и потеря репутации надежного партнера для иностранного бизнеса, а на другой - защита инвесторов, понятные и равные для всех правила игры и возможность привлекать еще больше средств из-за границы. Выбор кажется очевидным, но не для всех участников процесса", - сказал Юнжчи Чен.

Он также добавил, что государство не предлагает никаких альтернативных вариантов выхода из сложившейся ситуации. "Обсуждается модель уменьшения гарантированного тарифа, но не предлагаются встречные шаги с других сторон: идея о продлении сроков действия тарифов уже не обсуждается, а послабления со стороны банков даже не были на повестке дня. Все предлагают уменьшить доходы инвесторов, но никто не предлагает пропорционально списать долги банков или уменьшить ставки финансирования", - сказал он.

При этом, по словам представителя CNBM, компания провела реструктуризации с банками и продолжает исправно платить по кредитам, выплачивать зарплаты, налоги, реализовать социальные проекты. "Повторное снижение тарифов для наших СЭС сделает дальнейшую реструктуризацию невозможной и приведет к банкротству наших компаний и невозврату кредитов банкам", - добавил он.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.