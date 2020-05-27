Аэропорт "Киев" на грани банкротства, но реакции сверху нет, – Михаил Шнайдер

Возобновление регулярного авиасообщения не спасет Международный аэропорт "Киев" от банкротства. Без вмешательства государства аэропорт и все смежные предприятия закроются.

Об этом заявил блогер Михаил Шнайдер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самое печальное заключается в том, что возобновление регулярного сообщения с 15 июня ситуацию уже не спасет. Полетит пара авиакомпаний, но ведь нельзя же содержать половину взлетной полосы, четверть терминала и дюжину с половиной сотрудников. Работать должно все и все, а это очень большие затраты", - написал блогер.

За время карантина аэропорт "Киев" потерял весь пассажирооборот и все рейсы. Прибыль упала до нуля, а расходы на налоги и содержание инфраструктуры удалось сократить всего на 60%. С марта 2 тыс. сотрудников в неоплачиваемом отпуске.

Аэропорт дважды обращался за помощью. Просил убрать ограничения и разрешить выполнять транспортные, эвакуационные и бизнес-рейсы в период карантина. В настоящее время преференции на эксплуатацию предоставлены исключительно "Борисполю".

Международный аэропорт "Киев" также просил при возобновлении полетов распределить рейсы в соотношении 30% на 70%, выделить 22 млн гривен на зарплаты и поддержание инфраструктуры, субсидию на пассажиров, помочь с рефинансированием кредита и снизить налог на землю. Аэропорт также продолжает настаивать на необходимости ввести минимальные ставки на авиаобслуживание, чтобы все аэропорты работали в равных условиях.

"Никакой реакции сверху нет. Если всем безразлично, то так бы и сказали. Но только прямо в глаза, 10 тыс. украинцев, которые окажутся на бирже труда, когда аэропорт и все смежные предприятия повесят на двери амбарные замки", - подчеркнул Шнайдер.

Он также добавил, что правительства стран Европейского Союза отменяют аэропортовые сборы и оказывают господдержку авиаотрасли. В это время в Украине "по-прежнему верят, что если на проблему закрыть глаза - то она исчезнет".

"На самом деле, что точно может исчезнуть, так это наш аэропорт "Киев", - резюмировал блогер. - Аэропорту действительно жизненно необходима помощь, чтобы выйти из кризиса и начать работать в нормальном режиме".