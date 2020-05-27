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  • Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антирацита из ОРДЛО?﻿ - блог Дмитрия Марунича
27 мая 2020, среда, 09:01 878
Экономика 2020-05-27T09:01:01+03:00
Українські Новини
Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антирацита из ОРДЛО?﻿ - блог Дмитрия Марунича

Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антирацита из ОРДЛО?﻿ - блог Дмитрия Марунича

Татьяна Зотова
Шахты, Донбасс, Уголь, Антрацит, Марунич
Уголь. Фото: thinkstockphotos.com
Уголь. Фото: thinkstockphotos.com

Тема оккупированных территорий все реже всплывает в СМИ, но что важно - еще реже идет речь о наглой контрабанде угля марки А, добытого на Донбассе - на оккупированных территориях. Никому неинтересно, что происходит? Об этом в блоге на сайте издания "ЦЕНЗОР" пишет политолог Дмитрий Марунич.

"По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в Ростов, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину - либо украинским покупателям, либо (как вариант) - транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн", - отметил Дмитрий Марунич.

Эксперт предоставил такую информацию: в марте и апреле 2020 года нелегально добытый антрацит через Ростовскую область в Украину отгружали такие компании, как ООО "Венера", ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", и ООО ОФ "Западная". Транзитом же компания АНО "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" вывезла почти 27 тыс тонн антрацита в страны Европы.

"Назвали мне и те компании, которые приобретали нелегальный донбасский антрацит. Это такие предприятия-грузополучатели: ТОВ "АРТАНС ТРЕЙД", ТОВ "СПЕКТР", ТОВ "ПРЕМІУМІНВЕСТ", ПРАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО", ТОВ "АНДИС", ТОВ "ДЗБМ", ПП "ЕНОРГОАВЕРС", КП "ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ",ТОВ "АГРОЕНЕРГОМАРКЕТ", ТОВ "ГАРАНТІЯ 4", ПП "ЛІТИНБУДМАТЕРІАЛИ", ТОВ "АВТОГРАД", КРИЖОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ВУГІЛЛЯ-МИКОЛАЇВ", ТОВ "МАКРЕАЛГРУПП", ТОВ "БІТ ОIЛ", ФОП ПАНТЕЛЕЙ В.В., СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ОП "ОБЛПАЛИВО", ТОВ "ТПК "УКРПРОМЕНЕРГО". Основными первоначальными (до переадресации по станциям в Украине) получателями нелегально добытого угля являются ТОВ "БIТ ОIЛ", ТОВ "АММОЛИТ ТРЕЙД", ТОВ "ПУВК" и ПП "ЗОВНІШТОРГСЕРВІС"", - отметил в блоге Дмитрий Марунич.

По его мнению, удивительно, что правохранительные органы не заметили такого количества угля, отправителей и получателей.

"Наверняка, у СБУ есть какие-то данные о подобных операциях, ведь в прошлом году была официальная информация, и громкие заголовки СМИ гласили о том, что "СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы". А что теперь? Карантин? Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже не интересуются контрабандным углем из ОРДЛО?", - пишет политолог.

По словам Дмитрия Марунича, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий рапортовало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на 288 млн. долларов. Естественно, реальный масштаб может быть гораздо шире. Это - немалые деньги, за которые финансируется армия и содержанцы-управляющие незаконными "республиками".

"Так что дальше? Будем пропускать в страну вырощенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? А может, такая пшеница уже успешно едет через Украину в Польшу и другие страны Евросоюза? Господа реформаторы, не время ли разобраться - санкции в отношении РФ и оккупированных территорий - они реальные? Или же санкции у нас существуют на бумаге, как очередной миф, иллюзия борьбы со злом?", - задает вопросы эксперт-политолог.

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