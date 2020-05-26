Тираж романа Марии Матиос "Сладкая Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило, что общий тираж романа украинской писательницы Марии Матиос "Сладкая Даруся", вышедшего в ряде европейских стран, достиг 200 тыс. экземпляров. В данный момент "Сладкая Даруся" переведена на немецкий, английский, французский, итальянский, польских и ряд других языков.

Об этом говорится на странице издательства в социальной сети Facebook.

"Этот роман – настоящая жемчужина! Мария Матиос имеет невероятно мощный поэтический стиль. Она уверенно тчет историю – совсем как в величественной античной трагедии", – процитировало издательство комментарий французской критики после выхода "Сладкой Даруси" в престижном издательстве "Галлимар".

Мария Матиос – автор целого ряда художественных произведений, 3 из которых получили книжный "Оскар" Всеукраинского рейтинга "Книга года": "Сладкая Даруся" ("Солодка Даруся") – по итогам 2005 года, "Почти никогда не наоборот" ("Майже ніколи не навпаки") –2008 года, "Буковая земля» ("Букова земля") – 2019 года.