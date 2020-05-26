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26 мая 2020, вторник, 18:06 25
Общество 2020-05-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Тираж романа Марии Матиос "Сладкая Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров

Тираж романа Марии Матиос "Сладкая Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров

Ирина Дорофейчук
Мария Матиос, Сладкая Даруся
Мария Матиос. Фото: Maria Matios / Facebook
Мария Матиос. Фото: Maria Matios / Facebook

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило, что общий тираж романа украинской писательницы Марии Матиос "Сладкая Даруся", вышедшего в ряде европейских стран, достиг 200 тыс. экземпляров. В данный момент "Сладкая Даруся" переведена на немецкий, английский, французский, итальянский, польских и ряд других языков.

Об этом говорится на странице издательства в социальной сети Facebook.

"Этот роман – настоящая жемчужина! Мария Матиос имеет невероятно мощный поэтический стиль. Она уверенно тчет историю – совсем как в величественной античной трагедии", – процитировало издательство комментарий французской критики после выхода "Сладкой Даруси" в престижном издательстве "Галлимар".

Мария Матиос – автор целого ряда художественных произведений, 3 из которых получили книжный "Оскар" Всеукраинского рейтинга "Книга года": "Сладкая Даруся" ("Солодка Даруся") – по итогам 2005 года, "Почти никогда не наоборот" ("Майже ніколи не навпаки") –2008 года, "Буковая земля» ("Букова земля") – 2019 года.

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