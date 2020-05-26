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  • НСЖУ запустил флешмоб #Журналисти_Важны для поддержки пострадавших от карантина СМИ
26 мая 2020, вторник, 16:53 43
СМИ 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ запустил флешмоб #Журналисти_Важны для поддержки пострадавших от карантина СМИ

НСЖУ запустил флешмоб #Журналисти_Важны для поддержки пострадавших от карантина СМИ

Ирина Дорофейчук
Карантин, НСЖУ, Covid-19, #Журналисти_Важны
Символика в поддержку журналистов во время карантина. Фото: nsju.org/
Символика в поддержку журналистов во время карантина. Фото: nsju.org/

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил о начале флешмоба #Журналисти_Важны в поддержку средств массовой информации, пострадавших от экономического кризиса в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится на официальном веб-сайте НСЖУ.

"Во времена кризиса профессия журналиста приобретает большее значение. Читатели, зрители, слушатели нуждаются в правдивой информации - такой, которую могут дать только медиа. Эту информацию ищут, собирают, проверяют и готовят журналисты. Часто - с риском для здоровья и даже для жизни, но всегда - вовремя и точно", - сказано в обращении.

В НСЖУ уточнили, что многие развитые страны во время эпидемии коронавируса предоставили журналистам статус "ключевых сотрудников" - наравне с врачами, полицейскими и работниками коммунальных служб. Правительства разных стран освободили медиа от налогов, заказывают социальную рекламу в СМИ и выдают гражданам ваучеры на подписку газет. В Украине журналисты не получили помощи от власти, хотя работают в экстремальных условиях.

По оценкам НСЖУ, до 20% отечественных медиа могут не пережить карантин и экономический кризис. Уже в данный момент многие редакции сворачивают проекты и увольняют работников. И это - в то время, когда внимание к газетам, радио, телепрограмм, в онлайн-СМИ увеличивается во всем мире.

"Журналисты важны! Именно они играют ключевую роль в информировании общества в эти кризисные месяцы. Именно им доверяют украинцы - больше, чем власти. Именно они часто - единственный источник правдивой информации для своей аудитории. Призываем поддержать украинскую журналистику и украинских журналистов! Используйте символику акции, ставьте хэштег #Журналисты_Важны, распространяйте ваши фото с лозунгами в защиту журналистов! Здоровье общества зависит и от здоровой информационной сферы", - призвал НСЖУ.

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