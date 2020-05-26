Ярославский передал Кучеру и Нацакадемии меднаук аппараты "искусственное легкое"

Владелец и президент DCH Александр Ярославский закупил для Харьковской области уникальные аппараты "Искусственное легкое" LivaNova S5 от одного из ведущих немецких производителей. Сегодня, 26 мая, состоялось их вручение Харьковской областной государственной администрации (ОГА) и Национальной академии медицинских наук Украины.

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"Я участвовал во всех процессах борьбы региона с пандемией. Хочу сделать такой подарок здравоохранению региона - от души. Пусть это оборудование спасет кому-то жизнь. DCH помогал харьковчанам, помогает, и помогать будет. Все, что от меня будет зависеть, я сделаю", - сказал Александр Ярославский журналистам после вручения сертификатов дарения.

Аппараты "Искусственное легкое" (ЭКМО – для экстракорпоральной мембранной оксигенизации) обеспечивают искусственную поддержку циркуляции крови для больных, которые имеют тяжелые легочные осложнения – прежде всего, пациентов с диагностированным COVID-19. Их используют в случае, если применение оборудования для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) уже не дает результатов. ЭКМО подключают к крупным венам больного, после чего поток крови идет через искусственное легкое, которое обогащает венозную кровь кислородом и помогает выводить углекислый газ. Благодаря этому легкие пациента можно подвергать медикаментозному лечению.

На встрече в здании Харьковской ОГА Александр Ярославский передал сертификат на аппарат ЭКМО LivaNova S5 Алексею Кучеру, губернатору Харьковщины для потребностей медицины в области. "Это инициатива Александра Ярославского. Сразу сообщу, что мы уже определились - это ценное оборудование для инфекционной больницы. Там есть определенные колебания, такой подарок сейчас в самую точку", - поблагодарил Ярославского председатель Харьковской ОГА.

Второй аппарат "Искусственное легкое" получил подведомственный Национальной академии медицинских наук "Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины", который находится в Харькове. Сертификат на оборудование Александр Ярославский передал директору Института академику Валерию Бойко. "Вам низкий поклон от меня лично, от нашего коллектива и от харьковчан. Это то устройство, которое подарит жизнь очень многим людям. Оно очень технологичное, современное и высокоэффективное, лучшее в мире. ЭКМО-аппаратура существенно продвинет наш Харьков в лечении больных, в том числе и пациентов с COVID", - так оценил Бойко подарок DCH с профессиональной точки зрения.

Каждый из ЭКМО-аппаратов, подаренных Ярославским харьковским медикам, стоит порядка 10 млн гривен. Оба комплекта оборудования доставлены в соответствующие больницы.

Как известно, Александр Ярославский принимает активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Харьковском регионе. По данным СМИ, сумма средств, выделенных им на противодействие COVID-19 составляет 391 млн гривен. При содействии своего друга, китайского миллиардера Джека Ма, Ярославский обеспечил поставку в Украину 150 тыс. ПЦР-тестов и реагентов для них. И он организовал прямую закупку другими харьковскими бизнесменами медизделий для больниц региона.

Кроме того, он создает в рамках своего бизнес-парка "Экополис ХТЗ" центр современной вирусологии и уже приобрел для него современное лабораторное оборудование на сумму 15 млн гривен. Разработчикам вакцины от COVID-19 Ярославский пообещал вознаграждение в размере 999 999 долларов. А в рамках его совместной с городской властью акции поддержки социально уязвимых групп горожан харьковские пенсионеры получили 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек.