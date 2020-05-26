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26 мая 2020, вторник, 16:29 13
Верховная Рада и партии 2020-05-26T16:34:25+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" требует наказать убийц Олеся Бузины – прошло уже 5 лет

"Платформа Бойко" требует наказать убийц Олеся Бузины – прошло уже 5 лет

Ирина Дорофейчук
Олесь Бузина, Убийство журналиста, ОПЗЖ
Олесь Бузина. Фото: buzina.org
Олесь Бузина. Фото: buzina.org

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от действующей власти наконец привлечь к уголовной ответственности убийц украинского писателя, публициста и общественного деятеля Олеся Бузины.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"После смены власти ситуация долгое время не менялась. Следствие оставалось парализованным. Судебное разбирательство было фактически заведено в тупик. Сейчас в этом деле намечается новый поворот. Офис Генерального прокурора наконец-то обратил внимание на вопиющую несправедливость в отношении погибшего Олеся Бузины и подключился к судебному процессу. Но это не помешало адвокатам подозреваемых, привыкших к лояльности следствия, выступить с возмутительной идеей. Они рискнули поставить под сомнение сам факт убийства и стремятся окончательно развалить дело", - сказано в заявлении.

Напомним, более 5 лет назад, в апреле 2015 года возле своего дома был убит Олесь Бузина, убит за свою политическую позицию. Его острая критика националистической политики не нравилась праворадикалам и власти. Режим Порошенко делал все, чтобы преступникам удалось избежать наказания.

ОПЗЖ обратила внимание Офиса генерального прокурора на общественную значимость и резонансность совершенного преступления. "Если убийцы Олеся Бузины не будут наказаны - это развяжет руки политическим террористам. Это будет означать, что государство признает и поддерживает насилие, убийство и террор в качестве допустимых способов разрешения политических противоречий. Проиграв "дело Бузины" власть проиграет демократическую перспективу Украины!" - подчеркнули в ОПЗЖ.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры помнить о своем долге и ответственности перед законом и народом Украины. Убийцы Олеся Бузины должны быть наказаны. Правда об их политических покровителях, которые до сих пор пытаются блокировать следствие и мешать суду, должна быть раскрыта! Власть обязана отстоять законность и защитить конституционные права украинских граждан на жизнь и свободу слова", - подытожили оппозиционеры.

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