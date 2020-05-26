Профильные комитеты Верховной Рады начали работу по легализации почтовой доставки лекарств

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования разрабатывает проект законодательных изменений, которые позволят осуществлять дистанционную торговлю и почтовую доставку лекарственных препаратов после снятия карантинных ограничений.

Об этом, в ходе онлайн-дискуссии на тему необходимости легализации в Украине нового перспективного сегмента med-e-commerce, сообщил глава подкомитета по вопросам фармацевтики и фармацевтической деятельности ВРУ Сергей Кузьминых.

В дискуссии приняли участие представители аптечных сетей, почтовых операторов, страховых компаний, ведущие эксперты медицинской и фармацевтической отраслей. Все участники пришли к единогласному выводу – эксперимент Кабинета министров Украины по дистанционной торговле и доставке медицинских препаратов в условиях карантина должен быть узаконен для предоставления соответствующих услуг в пост-карантинный период.

«Сейчас мы уже разрабатываем соответствующие изменения в законодательство, которые предоставят возможность постепенного внедрения дистанционной торговли лекарственными средствами уже после карантина. Также будут прописаны регуляторные нормы для регулирования данного вида фармацевтической деятельности с учетом требований соответствующих фармацевтических практик и опыта ЕС», - сказал Кузьминых.

Народный депутат констатировал, что дистанционная торговля будет содействовать появлению конкуренции и новых возможностей для всех участников фармацевтического рынка. Вместе с тем, это существенно расширит возможности выбора лекарств потребителями и доставки медикаментов в самые удаленные и малочисленные населенные пункты почтой.

Поддержку законодательным инициативам легализации дистанционной торговли на фармацевтическом рынке выразила и Людмила Буймистер, глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета ВРУ по вопросам экономического развития.

«Дистанционная продажа лекарств должна быть соответствующим образом урегулирована и это в первую очередь необходимо для исключения рисков, связанных с попаданием фальсификата в цепочку поставок, обеспечением особых условий хранения и транспортировки лекарств. Также важно урегулировать на каких именно сайтах будет осуществляться торговля, то есть как вариант предположить, что торговля лекарствами через интернет должна происходить исключительно на тех сайтах, которым предоставлено на это разрешение соответствующим государственным органом.

И важно то, что необходимо вносить изменения не только в Лицензионные условия, а еще и в Закон Украины «О лекарственных средствах» и в Кодекс об административных правонарушениях. Можно говорить о том, что введение дистанционной реализации лекарств будет содействовать развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, а это в свою очередь означает, что покупатели смогут выбирать лекарства по доступным ценам», - считает Буймистер.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года, в ходе внеочередного заседания, Кабинет министров Украины принял постановление о временном разрешении дистанционной реализации лекарственных препаратов и сопутствующих медицинских товаров на период карантина. Вместе с тем, правительство разрешило доставку лекарств почтовыми операторами при соблюдении условий хранения препаратов, определенных производителем, во время их транспортировки.