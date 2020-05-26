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26 мая 2020, вторник, 12:21 603
Политика 2020-05-26T12:21:01+03:00
Українські Новини
"Слуги" позволили старым коррупционерам через своих людей затягивать ликвидацию ГАСИ, - СМИ

"Слуги" позволили старым коррупционерам через своих людей затягивать ликвидацию ГАСИ, - СМИ

Петр Стуженко
Парламент, Строительство, Законодательство, ГАСИ, Клочко
ГАСИ Фото: ДТ
ГАСИ Фото: ДТ

Расследование в строительной отрасли показало, что анонсированная Кабинетом министров ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) сознательно тормозится. Об этом говорится в статье, опубликованной "КП в Украине".

"Бесспорно, в строительной отрасли давно назрело время перемен. С первой волны реформирования в 2011 году ГАСИ превратилась к 2020 году в "магазин" по продаже документов любого качества в зависимости от тарифа. Нынешняя власть решила в марте 2020 орган ликвидировать, а функции распределить. Но ликвидировать Инспекцию пришли те же кадры Януковича, которые фигурировали в коррупционных скандалах этого органа", - говорится в статье.

В частности, речь идет об авторе скандальных схем Александре Сергиенко, которого вернул из небытия нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, возглавляющий Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Клочко сделал Сергиенко своим помощником.

"В СМИ было достаточно много публикаций о плодотворной связи Сергиенко с экс-руководителем столичного управления ГАСИ Сергеем Кучером в создании коррупционной схемы "5 долларов за квадратный метр". Кучер и Сергиенко на базе якобы ликвидированной ГАСИ образовали некий дуумвират, когда в качестве главы ГАСИ был назначен Юрий Васильченко, а главой ликвидационной комиссии органа стал Богдан Федоренко. Далее, по их плану, Васильченко был переведен на должность руководителя вновь созданного органа - Государственной инспекции градостроительства Украины (ГУГУ), которая полностью берет на себя все функции ГАСИ, кроме разрешительных", - сказано в материале.

Там отмечается, что последние будет выполнять Государственная сервисная служба градостроительства Украины (ГССГУ).

"Но ее создание под большим вопросом. Потому что, как прописано в постановлении о ликвидации ГАСИ, - она продолжает осуществлять свои полномочия и функции до образования нового органа (ГССГУ). А пока Федоренко остается главой ликвидационной комиссии ГАСИ управлять этим органом на неопределенный срок, у него есть все полномочия по предоставлению разрешительных документов. Поэтому основная задача коррупционеров - максимально отсрочить начало функционирования ГССГУ, собирая "урожаи" на выдаче сомнительных документов и канализируя общественный негатив от узаконивания токсичных объектов строительства на старую ГАСИ, которая будет в перманентном состоянии ликвидации", - пояснили ход событий в СМИ.

Там также уточнили, что помимо сбора коррупционных сливок фейковую ликвидацию ГАСИ очень удобно использовать для быстрой кампании по уборке неугодных и нелояльных лиц. Таким уже направлены уведомления об увольнении в течение месяца в связи с ликвидацией органа.

"Вполне понятно, что такое беззаконие невозможно было бы творить без заступников в высоких кабинетах. Откровенно говоря, на вершине такой коррупционной пирамиды всегда был офис лица из числа тех, которым положена государственная охрана", - резюмируется в статье.

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