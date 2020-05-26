Кононенко через суд возобновил аренду участков возле ботсада на Печерске, где сводит ТРЦ, - СМИ

Суд признал заключенными между Киевсоветом и ООО "Янтра" договоры о восстановлении аренды земельных участков площадью 0,33 га и 0,49 га по ул. Мичурина, 56 в Печерском районе г. Киева. Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда. Киева от 15 мая и 30 января, сообщает портал nashigroshi.org.

Договор аренды участка площадью 0,33 га восстановлен в три года, а участка площадью 0,49 га - на пять лет. Договоры признано заключенными с момента вступления в силу указанными судебными решениями.

Владельцем ООО "Янтра" является ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК" Игоря Кононенко. В 2010 году Кононенко был депутатом Киевсовета от Блока Черновецкого. Во времена Порошенко он был первым зампредседателя фракции БПП в Веровний Раде. При Зеленскому он уехал за границу "на соревнования по теннису" и в публичной политике участия пока не принимает. Руководителем ООО "Янтра" является Валерий Тригубенко.

В 2010 году Киевсовет принял решение о передаче ООО "Янтра" в аренду для строительства офисно-торгово-развлекательного комплекса с паркингами два участка по ул. Мичурина, 56. В частности, 0,33 га на 3 года, и 0,54 га - на 5 лет. При заключении договора аренды размер второго участка была снижена с 0,54 га до 0,49 га.

Относительно участка площадью 0,33 га суд установил, что аренда первый раз возобновлялась в 2015 году. А в 2019 году фирма пропустила срок подачи письма о втором обновления, однако она продолжает пользоваться участком и не получила от Киевсовета отказа в возобновлении. Как указал Хозсуд, отсутствие в течение одного месяца возражения арендодателя против такого пользования участком можно квалифицировать как "молчаливое согласие" арендодателя на пролонгацию договора. Данных об обжаловании решения Хозяйственного суда в апелляции пока нет.

Относительно участка площадью 0,49 га суд установил, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 05.09.2017 приняла решение о возобновлении "Янтра" аренды на 5 лет. Однако, Киевсовет договор так и не подписан. Госпуд пришел к выводу, что у фирмы возникли "правомерные ожидания" о продолжении пользования участком. Киевсовет подал апелляцию на решение Хозяйственного суда по участку 0,49 га, рассмотрение продолжается.

В 2010 году Киевсовет отклонил протест заместителя прокурора города Киева об отмене передачи в аренду ООО "Янтра" участков по улице Мичурина, 56. Прокуратура подчеркивала, что поскольку весь участок расположен либо в зоне зеленых насаждений общего пользования, либо на территории улиц и дорог, то строительство на нем торгово-офисного и развлекательного центра противоречит законодательству. В частности, прокуратура указывала, что часть участка площадью 0,13 га находится в пользовании Национального ботанического сада им. Гришко.

После отказа Киевсовета прокуратура пошла в суд, и выиграла в первых двух инстанциях (они отменили решение о передаче участков "Янтра"), однако Высший админсуд в 2011-м эти решения отменил и в удовлетворении иска прокуратуре отказал. Отменить решение ВАСУ в Верховном Суде в 2012 года прокуратура не удалось.

На сегодня известно, что "Янтра" начала процедуру строительства, в частности, получила градостроительные условия и ограничения застройки участка, а также в феврале 2016 предоставила в столичную Госархстройинспекцию уведомления о начале выполнения подготовительных работ, и в дальнейшем изменение данных в нем.