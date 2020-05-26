"Дім/Дом" с неизвестным адресом: телеканал для Донбасса, который там сложно найти

Ситуация с телеканалом "Дім/Дом", запуск которого был широко анонсирован представителями власти и состоялся 1 марта, оказалась сродни со многими гуманитарными проектами, которые госчиновники не один раз пытались организовать для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, находящихся в оккупации. Бюджетные деньги выделены, а сам результат – "ниже плинтуса". Такой вывод можно сделать из материала о данном телепроекте, размещенном на портале kp.ua.

Репортеры отмечают, что самая благая цель может стать совершенно недостижимой из-за кривых путей ее достижения. Похоже, с телеканалом та же история. Найти его в своих телеприемниках гражданам Украины по ту сторону блокпостов оказалось не под силу. Не повезло с антенной.

"Полистал интернет, почитал о "Доме". Оказывается, канал можно принимать на приемник Т2 и на домашнюю антенну. Таковой у меня нет, и у моих знакомых тоже. В основном в городе кабельное и спутниковое телевидение, а у многих и телевизора нет – вместо него интернет. Нашел бабушку знакомую, которая проверила свой приемник Т2 – в списке каналов "Дома" не значится. Начал думать о домашней антенне. Ходил по радиорынку, искал. За 1000 рублей (около 500 гривен) продавцы обещали привезти, как только закончится карантин и откроют блокпосты. Плюнул на это дело, у меня есть куда потратить приличную, по нынешним временам, сумму", - рассказал историю поиска телеканала "Дом" житель Донецка Александр.

По словам донетчанина, можно поймать телеканал на окраине Донецка, например в Петровском районе (самый близкий к линии разграничения). Здесь худо-бедно на антенну его выкручивают, однако не все понимают, чем он отличается от других.

"Вы знаете, новости быстрее появляются в интернете, о самом интересном мне рассказывают друзья с подконтрольной территории, а ментально я и так украинка, меня возвращать не надо, - говорит донетчанка Юлия. – Понимаю, что встает вопрос, почему я не уехала на мирные территории. Так вот, во-первых, жизненные обстоятельства (на руках – парализованный отец), а во-вторых – куда? Извините, но вместо создания телеканалов лучше бы деньги направили на строительство жилья для переселенцев".

Кстати, если верить открытым источникам, то на телеканал уже выделено 257 миллионов гривен (предусмотренные госбюджетом-2020). Первый замминистра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что министерство ведет переговоры с международными партнерами и донорами о поддержке телеканала. И денег в бюджете планируется заложить еще больше – на производство собственных телепрограмм.