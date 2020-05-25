20 извинений от Цукерберга. Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап"

Харьковский юрист Алексей Романов заявил, что подрядчики, осуществляющие модерацию контента в социальной сети Facebook на территории Украины, отказались признавать нарушение правила соцсети в ряде публикаций, в которых использовалось слово "к@цап".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Юрист заявил, что нашел это слово, которое входит в список запрещенных слов, разжигающих ненависть по национальному признаку, примерно в двух десятках публикаций в соцсети. После чего отправил жалобы на них.

"Почти на все жалобы пришел отказ. Мне ответили, что публикация "не нарушает конкретных Норм сообщества". Результат не удивил. Как я уже рассказывал в одной из статей, подрядчиками корпорации Facebook по модерации контента в Украине недавно стали две организации с учредителями - совершенно упоротыми нациками. Поэтому они, в нарушение стандартов корпорации Facebook, "не увидели" никакого разжигания межнациональной ненависти в текстах со словом "к..п", - написал Романов.

Тогда журналист отправил "жалобу второго уровня" на результаты этой проверки, которая идет уже непосредственно в Facebook, а не подрядчику.

"И вот, через 4 дня после первоначальной жалобы, вынесли очередной вердикт . Оказывается, слово "к..п" все-таки "нарушает Нормы сообщества в отношении враждебных высказываний". Публикацию с этим словом удалили из Facebook", - говорится в сообщении.

Как отметил Романов, после этого у него попросили прощения за ошибку и даже поблагодарили за бдительность.

"И так двадцать раз! Именно в стольких публикациях низовые модераторы Facebook "не находили" нарушений. Но потом, после обжалования,публикации были удалены с извинениями. 20 извинений от Цукерберга и 20 благодарностей - это вам не хухры-мухры", - подчеркнул юрист.

Ранее СМИ разбирались, что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети Facebook.