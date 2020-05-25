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25 мая 2020, понедельник, 18:09 134
Интернет и IT 2020-05-25T19:30:03+03:00
Українські Новини
20 извинений от Цукерберга. Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап"

20 извинений от Цукерберга. Украинские модераторы в Facebook не увидели нарушения в слове "к@цап"

Татьяна Зотова
Facebook, Национальность, Марк Цукерберг, Разжигание ненависти, Алексей Романов
Социальная сеть Facebook. Фото из открытых источников
Социальная сеть Facebook. Фото из открытых источников

Харьковский юрист Алексей Романов заявил, что подрядчики, осуществляющие модерацию контента в социальной сети Facebook на территории Украины, отказались признавать нарушение правила соцсети в ряде публикаций, в которых использовалось слово "к@цап". 

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Юрист заявил, что нашел это слово, которое входит в список запрещенных слов, разжигающих ненависть по национальному признаку, примерно в двух десятках публикаций в соцсети. После чего отправил жалобы на них.

"Почти на все жалобы пришел отказ. Мне ответили, что публикация "не нарушает конкретных Норм сообщества". Результат не удивил. Как я уже рассказывал в одной из статей, подрядчиками корпорации Facebook по модерации контента в Украине недавно стали две организации с учредителями - совершенно упоротыми нациками. Поэтому они, в нарушение стандартов корпорации Facebook, "не увидели" никакого разжигания межнациональной ненависти в текстах со словом "к..п", - написал Романов. 

Тогда журналист отправил "жалобу второго уровня" на результаты этой проверки, которая идет уже непосредственно в Facebook, а не подрядчику.

"И вот, через 4 дня после первоначальной жалобы, вынесли очередной вердикт . Оказывается, слово "к..п" все-таки "нарушает Нормы сообщества в отношении враждебных высказываний". Публикацию с этим словом удалили из Facebook", - говорится в сообщении.

Как отметил Романов, после этого у него попросили прощения за ошибку и даже поблагодарили за бдительность.

"И так двадцать раз! Именно в стольких публикациях низовые модераторы Facebook "не находили" нарушений. Но потом, после обжалования,публикации были удалены с извинениями. 20 извинений от Цукерберга и 20 благодарностей - это вам не хухры-мухры", - подчеркнул юрист. 

Ранее СМИ разбирались, что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей соцсети Facebook.

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