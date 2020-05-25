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25 мая 2020, понедельник, 16:58 27
Верховная Рада и партии 2020-05-25T17:15:01+03:00
Українські Новини
Бойко призвал начать диалог с Донецком и Луганском для достижения мира

Бойко призвал начать диалог с Донецком и Луганском для достижения мира

Татьяна Зотова
Мирные переговоры, Вооруженный конфликт на Донбассе, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что прекращение боевых действий на Донбассе невозможно достичь без проведения переговоров с участием представителей самопровозглашенных республик.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"У нас абсолютно четкая позиция, которой мы придерживаемся с начала проведения переговоров, – переговоры надо проводить со всеми участниками этого конфликта, в том числе и с непризнанными республиками, чего избегает сегодняшняя власть. Мы приветствуем создание официальной делегации на переговорах, потому что хватит уже прятаться за экспертов, за какие-то полуофициальные должности. С другой стороны, должна быть ясная и четкая позиция – переговоры с непризнанными республиками, с РФ, а самое главное – должен быть результат. Это прекращение боевых действий, разведение войск, возвращение всех пленных. Мы нацелены не на процесс, а на конечный результат, и в этом отношении мы готовы быть партнерами, чтобы добиться мира в Украине", – подчеркнул Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ акцентировал, что если власть не прекратит политику "стен" и ограничений, то о мире в Украине можно будет забыть на ближайшие 5 лет.

"Для мирного урегулирования нужна политическая воля. Каждый социологический опрос показывает подавляющий перевес сторонников мирного урегулирования над представителями "партии войны". Мы же видим полное бездействие парламентского большинства и отказ принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями, продолжение строительства физической и политической стены на границе с РФ – это все политика Порошенко, которую продолжает проводить Президент Зеленский. Отличий нет", – отметил политик.

Бойко подчеркнул, что власти нужно прислушаться к мнению общества и прекратить сползание на позиции радикалов.

"Вместо рассуждений о "планах Б, Ц" необходимо работать над законопроектами, предусмотренными Минскими соглашениями. Делать те шаги, о которых договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже. В политическом урегулировании конфликта, восстановлении единства Украина заинтересована больше всего. Стране, украинскому народу нужен мир, а не еще 5 лет бесконечной войны, нищеты и кризиса", – заявил сопредседатель фракции оппозиционеров.

В данный момент только ОПЗЖ предлагает альтернативный курс развития страны. У партии есть Мирный план, основанный на реализации Минских соглашений. Есть Антикризисный план, который позволит вывести страну из кризиса и не допустить обнищания людей.

"Мы выступаем за скорейшее урегулирование конфликта на Донбассе, реструктуризацию внешних долгов и направление средств на помощь украинским семьям, развитие экономики, поддержку громад и территорий", – подчеркнул Юрий Бойко.

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