Объем инвестиций в проект RGC Production превысил 50 млн гривен, - РГК

С момента начала работы в мае 2019 года объем инвестиций в проект RGC Production превысил 50 млн гривен, а количество сотрудников выросло в шесть раз - до 170 человек.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українськi Новини.

"По причине высокого спроса на продукцию современного завода RGC Production производство было расширено лазерной установкой резки и автоматизированным сварочным роботом. С момента начала работы в мае 2019 года объем инвестиций в проект RGC Production уже превысил 50 млн грн, а количество сотрудников выросло в шесть раз - до 170 человек", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, накануне годовщины своей деятельности RGС Production получил международные сертификаты – ISO 9001 и ISO 45001.

По словам руководителя проекта Александра Воловича, полученные сертификаты подтверждают, что на предприятии соблюдены все международные стандарты в части безопасности здоровья и охраны труда и гарантируют клиентам, что продукция производится с соблюдением заявленных международных стандартов качества.

"В начале работы завод выпускал только шкафные газорегуляторные пункты. За прошедший год заказчикам было отгружено 600 изделий. Современные газорегуляторные пункты значительно уменьшают эксплуатационные расходы и имеют более длительные сроки службы. Всего в Украине насчитывается около 20 тыс. ШГРП, которые исчерпали свой срок эксплуатации и ждут своей замены. В связи с высоким спросом на продукцию RGC Production, было принято решение расширить производство с использованием самых современных технологий. Сумма дополнительных инвестиций составила 25 млн гривен", - говорится в сообщении.

Средства были направлены на закупку нового производственного оборудования, в частности, RGC Production пополнился еще одним роботизированным сварочным комплексом, лазерной установкой автоматизированной резки и автоматической дробеструйной линией и линией химической обработки металла.

Согласно сообщению, расширился и ассортимент продукции RGC Production, теперь на нем производятся блочные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, узлы учета газа, фильтры и устройства для дистанционной передачи данных.

Кроме того, в рамках проекта RGC Production производятся и современные модемы для узлов учета природного газа, они предназначены как для корпоративных, так и бытовых клиентов.

"Установка модема значительно упрощает взаимодействие с газораспределительной компанией и позволяет клиенту контролировать расход газа в режиме онлайн", - отметил Волович.

Также за год работы RGC Production открыло филиал в Сумах, который специализируется на швейном производстве.

Данное подразделение создано для обеспечения сотрудников газораспределительных компаний спецодеждой, разработанной с учетом специфики каждой специальности.

С началом карантина швейное производство было экстренно перепрофилировано на производство индивидуальных средств защиты.

За два месяца работы было произведено более 100 000 защитных масок и 4000 комбинезонов, ими были обеспечены сотрудники газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.