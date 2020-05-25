Блогер рассказал, за что Амирханян хотел расправиться с руководителем "Укравтодора" Кубраковым

"Укравтодор" обнаружил финансовые махинации компаний Араика Амирханяна "Миколаївбудцентр" и "Полтавабудцентр" при реализации проектов дорожного строительства. Масштаб махинаций такой значительный, что жалобы компаний Амирханяна на проведение дорожных тендеров теперь отклоняет Антимонопольный комитет Украины, который ранее был благосклонен к "тендерному троллю". И поэтому Араик Амирханян 14 мая 2020 вместе с вооруженными сторонниками ворвался в помещение "Укравтодора", чтобы силой разобраться с руководителем ведомства Александром Кубраковым. Об этом в своем блоге на "Цензор.нет" пишет журналист Сергей Иванов.

"Почему Амирханян решил взять штурмом "Укравтодор" именно сейчас? Все просто. 13 мая 2020 года обычно благосклонная к тендерному троллю постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета отклонила его жалобы на две закупки на общую сумму более 825 млн грн", - отмечает Иванов.

Причина отказа, добавляет журналист - фальсификация компанией Амирханяна сведений о наличии опыта выполнения аналогичных договоров, представленных на тендеры по трассам М-18 "Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта" и Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье". "Миколаївбудцентр" Амирханяна подал десятки договоров подряда, по которым выполнял ремонт участков дорог Н-03 "Житомир-Черновцы", М-19 "Доманово-Тереблече", М-15 "Одесса-Рени". Генподрядчиком при этом выступала еще одна компания Амирханяна - ООО "Полтавабудцентр".

"САД в Запорожской области как заказчик закупки проверила документы "Миколаївбудцентру", обнаружив (по результатам осмотра налоговых накладных в аналитической системе "Налоговый блок"), что по одному из договоров субподряда ничего не происходило, - пишет Сергей Иванов. - То есть, или проект вообще не финансировали, или "Полтавабудцентр" получала средства, выгоняла их с конвертационных центров в наличность, а "Миколаївбудцентр" работал на субподряде фактически нелегально. За работы и материалы, соответственно, рассчитывались черным кэшем, без уплаты каких-либо налогов. Похоже, именно работа "в черную" дает возможность структурам Амирханяна как демпинговать на тендерах, так и дополнительно зарабатывать на схемах с фиктивным НДС (печально известных "скрутках").

Журналист отмечает, что против главы "Укравтодора" началась медийная атака: ОО "Лига Антитраста" и Всеукраинская дорожная ассоциация (ВДА) распространяют фейки и обвиняют Александра Кубракова в срыве проекта "Большая стройка", который контролирует лично Президент.

"Сначала в СМИ прокачали тезис, что пул крупнейших украинских компаний настроил по всей Украине заводов и производственных баз, и таким образом имеет преимущество перед компаниями, которые такими ресурсами не располагают. А теперь начинают качать противоположный месседж: у крупнейших компаний нет ресурсов. Хотя в Украине за последние годы крупнейшие игроки настроили столько асфальтобетонных заводов, что большинство из них стоит незагруженными", - отмечает журналист.

Как сообщалось, 14 мая 2020 владелец компаний "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр" и "Дорлидер" Араик Амирханян вместе с двумя вооруженными лицами проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог, угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

Ранее Александр Кубраков заявил, что в 2019 году группа компаний Амирханяна подала в АМКУ 720 жалоб на тендеры "Укравтодора". "Из 10 млрд около 6 - заблокированы группой компаний Араик Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги", - отметил Кубраков.