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25 мая 2020, понедельник, 15:17 472
Экономика 2020-05-25T15:18:09+03:00
Українські Новини
ДМЗ Ярославского дал символический гудок к возобновлению работы после модернизации цехов

ДМЗ Ярославского дал символический гудок к возобновлению работы после модернизации цехов

Татьяна Зотова
Александр Ярославский, Днепровский металлургический завод, ДМЗ, DCH Steel, Виталий Баш
Металлургия (иллюстрация). Фото из открытых источников
Металлургия (иллюстрация). Фото из открытых источников

Днепровский металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу DCH Александра Ярославского, дал первый гудок после завершения ремонтных работ в основных цехах предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба DCH Steel, горно-металлургического дивизиона группы.

Ремонтные работы на предприятии проводились в рамках подготовки к старту реализации запланированных инвестиционных проектов. А первый символический гудок прозвучал сразу, как только заработала заводская ТЭЦ. Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы – доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в ГМК и в стране в целом, Днепровский металлургический завод приступил к запуску производства. У нас впереди много работы и масштабные планы. На ДМЗ работают настоящие профессионалы, поэтому я уверен, нам все по плечу", – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

Группа DCH приобрела ДМЗ в марте 2018 году. Это одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Как сообщалось ранее, инвестиционная программа группы DCH Александра Ярославского по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel, включающего ДМЗ и рудник "Суха Балка" в Кривом Роге, предусматривает капиталовложения в модернизацию предприятий в размере 300 млн долларов на протяжении ближайших 5 лет.

Предприятия имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.

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