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25 мая 2020, понедельник, 11:29 768
СМИ 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
НСЖУ открывает антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ

НСЖУ открывает антикризисную "горячую линию" для редакций СМИ

Ирина Дорофейчук
Кризис, Пресса, Коронавирус, НСЖУ, Томиленко
"Гарячая линия" НСЖУ. Фото: НСЖУ

Потеря рабочих мест, уменьшение тиражей и подписки, долги перед типографиями или за трансляцию телерадиосигнала, потеря рекламодателей и отсутствие средств на дальнейшую деятельность. Чуть ли не каждую украинскую редакцию местной газеты, сайта или ТРК зацепил экономический кризис, вызванный распространением эпидемии коронавируса и введенным карантином.

Но если одним медиа предыдущие накопления и внедренные меры по экономии еще позволяют держаться, то часть местных СМИ уже находится в чрезвычайном затруднении.

НСЖУ готова предоставлять юридические консультации и советы медиа-экспертов для решения проблемных вопросов, выступать посредником в переговорах с местными властями. Также полученные запросы о помощи Союз журналистов будет адресовать к правительству и парламенту с целью лоббирования принятия правительственных решений в поддержку медиа-отрасли.

- Наша задача - преодолеть кризис в медиа-отрасли и особенно сейчас важно - спасать местные СМИ, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Спасая местную журналистику мы защищаем право граждан на доступ к важной местной достоверной информации. Приглашаем редакторов и журналистов не молчать! Вместе мы найдем пути выхода из критической ситуации и рычаги влияния на власть.

Обращение на антикризисную "горячую линию" для СМИ принимаются онлайн по специальной форме, размещенной на официальном портале НСЖУ.

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