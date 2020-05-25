Стадион "Черноморец" продали американской компании с 17 попытки, — СМИ

В пятницу, 22 мая, на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 17 попытки стадион "Черноморец" продали американской компании.

Об этом сообщает спортивно-аналитическая программа "ТаТоТаке".

Издание пишет, что впервые стадион пытались продать год назад за 1,1 млрд грн, а уже в марте 2020-го рассчитывали на "хотя бы 10 млн долларов".

"По нашей информации, на двух последних торгах в мае стартовая цена опускалась еще ниже, но покупатели все равно не появлялись. И вот когда она дошла до отметки 139 млн гривен, чудо наконец произошло", - пишет портал.



Сообщается, что американская компания, которая купила объект, уже внесла 10 процентов от общей стоимости.

В состав комплекса кроме стадиона также входят офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.

По информации издания, единственная версия покупке комплекса - создание казино вместо отеля.



"Но надо понимать, что обеспечивать работу такой махины очень непросто. По нашей информации, только электроэнергия стоит 1 млн грн в месяц. Стоимость же всех коммунальных услуг и налог на землю - это около 3 млн гривен. А еще зарплата работников стадиона - около 600 тыс.".

Издание резюмирует, что для клуба это не значит "ничего хорошего". Если Черноморцу придется платить за аренду стадиона, "клуб явно это не потянет". Рыночные цены - 200-400 тыс. гривен за матч.



Напомним, ранее в Киеве "подожгли" стадион ФК "Динамо".