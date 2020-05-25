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25 мая 2020, понедельник, 10:50 208
Общество 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Стадион "Черноморец" продали американской компании с 17 попытки, — СМИ

Стадион "Черноморец" продали американской компании с 17 попытки, — СМИ

Валерия Драгомирова
США, Американская компания, Стадион Черноморец
Стадион
Стадион "Черноморец". Фото: Facebook/Tatotake

В пятницу, 22 мая, на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 17 попытки стадион "Черноморец" продали американской компании.

Об этом сообщает спортивно-аналитическая программа "ТаТоТаке".

Издание пишет, что впервые стадион пытались продать год назад за 1,1 млрд грн, а уже в марте 2020-го рассчитывали на "хотя бы 10 млн долларов".

"По нашей информации, на двух последних торгах в мае стартовая цена опускалась еще ниже, но покупатели все равно не появлялись. И вот когда она дошла до отметки 139 млн гривен, чудо наконец произошло", - пишет портал.


Сообщается, что американская компания, которая купила объект, уже внесла 10 процентов от общей стоимости.

В состав комплекса кроме стадиона также входят офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.

По информации издания, единственная версия покупке комплекса - создание казино вместо отеля.

"Но надо понимать, что обеспечивать работу такой махины очень непросто.  По нашей информации, только электроэнергия стоит 1 млн грн в месяц. Стоимость же всех коммунальных услуг и налог на землю - это около 3 млн гривен. А еще зарплата работников стадиона - около 600 тыс.".

Издание резюмирует, что для клуба это не значит "ничего хорошего". Если Черноморцу придется платить за аренду стадиона, "клуб явно это не потянет". Рыночные цены - 200-400 тыс. гривен за матч.

Напомним, ранее в Киеве "подожгли" стадион ФК "Динамо"

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