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  • Антон Кучухидзе: без эмоций о пленках «Байден-Порошенко»
25 мая 2020, понедельник, 06:30 65 Мнение
Мир 2020-05-25T07:15:01+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: без эмоций о пленках «Байден-Порошенко»

Антон Кучухидзе: без эмоций о пленках «Байден-Порошенко»

Антон Кучухидзе
Джо Байден, Выборы в США, Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пленки Деркача
фото ИА
фото ИА "Українські Новини"

В украинских СМИ происходит сплошная истерика относительно пленок «Байден-Порошенко», а самые смелые обвиняют Президента Украины чуть не в пособничестве республиканцам. Цель данного блога рассмотреть данную дискуссию без эмоций и дать ответы на профессиональные вопросы, которые в Украине стараются заполитизировать.

Как-то все многие в Украине упускают объективные политические интересы сторон в данном вопросе. Эти пленки, на данный момент, все же часть большой электоральной игры в США, нежели юридический вопрос. На прошлой неделе в Сенате заявили о том, что начнут чуть не расследование по данному вопросу, хотя это еще не стадия полноценного судебного разбирательства.

Позиция Президента Зеленского

В отличие от предыдущей власти, у Президента Зеленского прагматическая украинская позиция. Президенту Украины удалось не впутаться во внутренние дела США с политической точки зрения.

Официальный Киев сегодня не делает громких заявлений, невыгодных себе. В предыдущем блоге я уже писал о стремлениях Украины сохранить поддержку республиканцев и демократов, независимо от того, кто победит на выборах на пост Президента США. Данная позиция очень важна для дальнейшего продвижения и углубления двусторонних отношений. Принципиально необходимо не сглупить, чтобы потом не ломать голову, как выстроить отношения с новым главой Белого дома, если такой будет.

Для внутренней повестки дня от Президента Украины важно было увидеть, что он, как и обещал, не хочет влиять на правоохранительные органы, что соответствует Конституции и новому качеству политики, которую г-н Зеленский продвигает в украинской политике. Данную позицию он подтвердил и на своей итоговой конференции, аккуратно намекнув о том, что ему передали информацию, что данный кейс прокуратура Украины может рассматривать как государственную измену, но не ушел в подробности или в политизацию вопроса. Невмешательство в работу правоохранительных органов – один из факторов, который сохраняет высокий рейтинг доверия в 57% от населения по отношению к Президенту Зеленскому. Очевидно, что не в интересах команды Президента терять такую поддержку.

Интерес республиканцев

В Украине нужно перестать думать, что внутренняя повестка дня не украиноцентрична. Если посмотреть на поисковик последних двух дней оппозиционного к демократам Fox News, то там в топе скандал вокруг Байдена, который некорректно повел себя по отношению к «черному» электоральному сообществу. Республиканцы технологически умело раскручивают данную тематику сейчас.

Также стоит добавить, что данные открытой социологии в период с 19 по 21 мая 2020 года показали, что у Байдена сохраняются высокие рейтинги. Даже по опросам того же оппозиционного к Байдену Fox News, Байден опережает Президента Трампа на +8 пунктов. Другие же соцопросы показывают от +1 до +28% в пользу Байдена. Если вспомнить историю кампании 2016-ого года, то было точно также. Согласно с собственными источниками в Республиканской партии, могу передать данные их соцопросов – по ним лидирует Президент Трамп, в среднем, на +4%.

Не нужно забывать, что в свое время г-жа Клинтон опережала по всем открытым соцопросам кандидата Трампа, но в результате проиграла за счет американской специфики выборов. Также стоит вспомнить, что кандидат Трамп обещал посадить г-жу Клинтон в тюрьму за неконституционное исполнение служебных полномочий, но так и не посадил. Похожая история и с кандидатом Байденом. Если смотреть на сложившуюся ситуацию с позиции политической технологи, то более массировано через медиа можно бить демократов как раз-таки не с помощью посадки их кандидата, а порциями выдавая компромат на него и делая системные медиа волны. Выхлопа, как минимум, медийного будет больше нежели от посадки и инфоповодов также. Поэтому дело скорее всего будет иметь политический и технологический характер, нежели правовой. Исходя из этого и продиктована важность политического невмешательства руководства Украины в данный кейс.

Юридическая сторона вопроса

Между Украиной и США существует двусторонний Договор о взаимной юридической помощи в криминальных делах, ратифицированный 10 февраля 2020 года (далее - Договор). Согласно ст.2 Договора определены центральный государственные органы, которые могут сотрудничать между собой: от Украины – Министерство юстиции и Генеральная прокуратура, от США – Министерство юстиции, или же сам Министр Юстиции. Согласно ст.1 стороны Договора могут обращаться и оказывать содействие по таким направлениям:

«a) получение показаний или заявлений лиц;

b) обеспечение документами, протоколами и другими предметами;

c) установление места нахождения или идентификация лиц или предметов;

d) вручение документов;

e) передаче лиц, находящихся под стражей, для дачи показаний или для других целей;

f) осуществление розыска и изъятия;

g) меры, связанные с арестом и конфискацией имущества, реституции и взысканием штрафов; и

h) любую другую форму помощи, которая не запрещена законодательством запрашиваемого государства».

Так что, как видим руководство Украины грамотно перевело развитие событий в юридическую плоскость, а политически, даже если будет следующим Президентом США демократ, то соответственно новая власть в Вашингтоне также сможет пользоваться условиями данного Договора. Учитывая, что Президент Зеленский, не давит на правоохранительные органы, то ключевым фактором в правовом поле, будет именно юридическое развитие потенциального расследования в самом Вашингтоне. Опять же республиканцы больше выигрывают от медийных волн (посадка Манафорта демкоратам не помогла), соответственно юриспруденция в этом случае будет использоваться официальным Вашмнгтоном как технология для подкрепления медийных и политических атак против демократов, нежели в потенциально долгом судебном процессе. Республиканцам эмоционально конечно же приятней вернуть демократам сдачу, после того, что случилось с одним из главных технологов. Политические цели в данном юридическом кейсе будут превалировать над юридическими.

Продолжение следует…

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українськи Новини»

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