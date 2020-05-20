Антон Кучухидзе: О внешней политике Президента Зеленского

Фактически уже год страна живет с новым Президентом, и важно проанализировать, насколько выполняются обещания, данные народу по основным внешнеполитическим направлениям.

Обещания о мирной Украине

Данное обещание выполняется Президентом практически в полном объеме, хотя критики не упускают возможности критиковать нынешнюю власть. Данную критику можно ставить под большой вопрос, поскольку сегодня для всего мира Украина выступает на переговорах как мирная страна и продвигает очень активно непосредственно дипломатический план урегулирования ситуации вокруг украинских Донбасса и Крыма. Ярким тому подтверждением может служить недавнее интервью экс-представителя США по украинскому вопросу г-на Волкера, который как никто другой был на практике вовлечен в процесс достижения мира вокруг Украины. Курт Волке четко отмечает прогресс: «стратегия, которую выбрал Зеленский, на мой взгляд, очень разумна. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно». Данные слова описывают и доказывают факт того, что при команде Президента Зеленского была запущена работа Нормандского формата, разморожен процесс по обмену пленными, стороны хоть и с проблемами приступили к разведению сил и средств, украинская позиция в Минске стала проактивной и появилась динамика в мирных переговорах.

Люди хотят быстрого мира, но с точки дипломатии, Украина за последний год показала, что единственным виновником срыва мирных соглашений является Москва. Например, раньше в Германии нравилось делать двузначные заявления, что нарушителями Минских соглашений являются и Киев, и Москва. Теперь для таких выводов нет никаких оснований. Данное положение дел на дипломатическом уровне Президент Украины может записать в свой актив.

Украина также сохранила безоговорочную поддержку от США в том, что без выполнения Россией условий безопасности, ни о каком политическом урегулировании в рамках Минска не может быть и речи, тем самым Киев усилил свои позиции. Новым властям Украины важно было не потерять поддержку Вашингтона, ибо Штаты никогда себе не позволяли двузначных заявлений вокруг Донбасса, в отличие от европейских партнеров, которые спят и видят, как бы ослабить санкции против России.

Украина-ЕС

При новом Президенте удалось сохранить проевропейскую направленность Киева, и наконец чего не было ранее – Соглашение об Ассоциации перестало быть предметом политического пиара для руководства Украины, а превратилось в поле для прагматического продвижения интересов украинских компаний. Несколько недель назад Украина заявила о стремлениях начать диалог с европейскими партнерами по пересмотру торговой части Соглашения. У украинских аграриев и металлургов появился свет в конце туннеля, потому что многие квоты наши товаропроизводители исчерпывают уже за январь-февраль каждого года, а потом вынуждены платить 25% дополнительного сбора, что делают нашу продукцию менее конкурентноспособной. Данная инициатива может сработать и прецедент уже был, с 2014 по 2016й год действовал автономный режим преференций для украинских товаропроизводителей. На фоне глобального экономического экономического кризиса и пандемии возможно прагматично продвигать данную линию, хотя европейские институции конечно же заинтересованы в защите бизнес интересов своих компаний.

Украина-США

Кроме сохранения поддержки Вашингтона, Президенту Зеленскому лично и МИДу удалось не впутаться во внутриполитический предвыборный конфликт между республиканцами и демократами. Ситуация вокруг коррупционного скандала с вице-президентом Байденом переведена сугубо в юридическую плоскость, и наконец МИД не стесняется говорить о собственных политических интересах. Министр иностранных дел Украины однозначно заявил, что после выборов в США, «Украина же хочет сохранить поддержку как республиканцев, так и демократов». Именно так может выглядеть прагматический внешнеполитический интерес Украины. Выводы с негативного опыта 2016 года Украина сделала, и на грабли не наступила.

Вышеприведенные факты оставляют позитивные надежды, что Украина сможет прагматично шагать на международной арене и будет усиливать свой имидж как мирной и договороспособной страны. Народ Украины ждет дальнейших успехов, пока что обещания Президента Украины выполняются.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські Новини»