подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
24 мая 2020, воскресенье, 20:50 423 Карта
Общество 2020-05-24T21:45:01+03:00
Українські Новини
Похолодает и пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в начале недели

Похолодает и пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в начале недели

Валерия Драгомирова
Дожди, Похолодание, Прогноз погоды, погода в мае
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

25 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (ночью в Черниговской и Сумской областях без существенных осадков), ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +14…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (ночью - местами), ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте ночью ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

24 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов.

Погода 25 мая. Карта: УкргидрометцентрПогода 25 мая. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Больше новостей о: Дожди Похолодание Прогноз погоды погода в мае

Пройдут дожди и будет ветренно. Прогноз погоды на ...
Летняя жара и мощный фронт со снегом: синоптик дал...
В Украину идет ледяной атмосферный фронт: синоптик...
Идет атмосферный фронт с ливнями и заморозками: си...
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество
Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен
Новости
Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен 21:45
Похолодает и пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в начале недели 20:50 Карта
Участники акции акции "СтопРеванш" не нарушали карантин, — МВД 20:15
Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град 19:53
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Место происшествия. Фото: УП
Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший 23:52
Почему в Киеве резко улучшились эпидпоказатели и разрешили запустить транспорт 12:36
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
Из-за акции националистов под офисом ОПЗЖ полиция открыла дело. Расследуют "хулиганские действия" 17:21
В ОПЗЖ заявили, что полиция блокировала работу охраны офиса партии во время акции "Нацкорпуса" 16:24
больше новостей
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok