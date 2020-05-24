Похолодает и пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в начале недели

25 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+18 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (ночью в Черниговской и Сумской областях без существенных осадков), ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +14…+20 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь (ночью - местами), ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус. В Ялте ночью ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов. 24 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов. Погода 25 мая. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.