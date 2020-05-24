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  • На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибли четыре человека, есть пострадавшие
24 мая 2020, воскресенье, 18:22 10
Происшествия 2020-05-24T18:30:01+03:00
Українські Новини
На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибли четыре человека, есть пострадавшие

На Львовщине грузовик протаранил маршрутку. Погибли четыре человека, есть пострадавшие

Надежда Комендантова
смертельное ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП с микроавтобусом
ДТП на Львовщине. Фото: Полиция Львовской области
ДТП на Львовщине. Фото: Полиция Львовской области

На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Тухолька Сколевского района поступила в полицию около 11:30 воскресенья.

"Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика "MAN" не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который двигался по встречной полосе. На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира "Mercedes" доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются", - сказано в сообщении.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП на Львовщине. Фото: Полиция Львовской областиДТП на Львовщине. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, ранее од Одессой автомобиль упал с обрыва в реку, двое погибших.

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