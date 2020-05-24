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24 мая 2020, воскресенье, 12:47 88
Политика 2020-05-24T13:00:01+03:00
Українські Новини
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО

Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО

Кира Молчанова
Энергетика, Ольга Буславец, Новый рынок электроэнергии, Минэкоэнерго
Ольга Буславец. Фото: menr.gov.ua
Ольга Буславец. Фото: menr.gov.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделяет позицию Энергетического Сообщества по введению финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Минекоенерго.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом копателей во время которой поблагодарила за поддержку Украины на пути создания полноценного рынка электроэнергии в соответствии с энергетического законодательства ЕС.

"Только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС", - отметила она.

Буславець также поблагодарила Копачу за рекомендации и замечания Энергетического Сообщества принятым на этой неделе Кабинетом Министров изменений в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"После получения Ваших рекомендаций Министерство, понимая важность нашего сотрудничества, сразу направило Вам письмо о причинах, которые обусловили необходимость принятия нами решения об изменении Порядка", - подчеркнула и.о. министра.

Она добавила, что из-за сложной ситуации на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ПСО, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно. Поэтому было принято временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО

Пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического Сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года. Но тогда Кабинет Министров выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.

Все предложения, предоставленные Сообществом, будут обработаны в рамках Рабочей группы по разработке финансовой модели ПСО, созданная при участии представителей КМУ, Минекоенерго, НКРЕКП, НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной Бирже "Украинская энергетическая биржа", ГП" Гарантированный покупатель ", USAID и Федерации работодателей ТЭК. О все наработки рабочей группы будут сообщать Секретариат Энергетического Сообщества.

Минекоенерго и Секретариат Энергетического Сообщества договорились поддерживать постоянный диалог, чтобы совместно вырабатывать решения, необходимые для стабилизации и развития энергетической отрасли Украины

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