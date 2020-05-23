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23 мая 2020, суббота, 21:00 16 Карта
Общество 2020-05-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Пройдут дожди и будет ветренно. Прогноз погоды на 24 мая

Пройдут дожди и будет ветренно. Прогноз погоды на 24 мая

Валерия Драгомирова
Погода, Ветер, Дожди, Прогноз погоды
Дождь. Фото: freepick
Дождь. Фото: freepick

24 мая в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем ​​дождь, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем ​​дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине ночью кратковременный дождь, днем ​​дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем ​​дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем ​​дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, в Житомирской области +1…+6 градусов; днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​в Одесской области местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов; днем +12…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте ночью без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

23 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +13…+18 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов.

Прогноз погоды 24 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 24 мая. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует вторую половину мая, когда отметят День Киева, с дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Тем временем из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

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