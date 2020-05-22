Бойко назвал основные провалы года президента Зеленского

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя итоги года президентства Владимира Зеленского, заявил, что основными провалами Президента являются продолжение вооруженного конфликта на Донбассе, неподъемные коммунальные тарифы, провал в сфере медицины и отсутствие реальных антикризисных программ в период пандемии COVID-19.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Когда Зеленский шел в президенты он давал много обещаний. И ключевые из них были: достижение мира в стране, и снижение бедности в стране, и новые рабочие места, и снижение тарифов - вот по этим ключевым вопросам мы не получили ответов", - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что война на востоке страны не остановлена, гибнут люди.

"К сожалению, военные действия на востоке страны продолжаются, и мы не видим должной политической воли президента, чтобы это остановить. Он боится радикальных элементов, боится выступлений на улицах, практически заблокирован мирный процесс. Хотя, первые шаги действительно были обнадеживающими – начался процесс примирения, разведения войск, вернули корабли, возобновились обмены пленными. А дальше мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента – невыполнение обещания о мире", - сказал Бойко.

Что касается такого важного для людей вопроса, как снижение тарифов, то, по словам Юрия Бойко, ничего не сделано, чтобы остановить тарифный геноцид.

"Коммунальные тарифы остаются неподъемными для людей, это при том, что в мире сумасшедшее падение цен на энергоносители, до Украины это дошло в весьма скромном виде. У нас продолжается тарифный геноцид и больнее всего это ударило по пенсионерам. Пенсии так и остались низкими, и та бедность, в которой люди находились, до президента Зеленского, - продолжается", - отметил парламентарий.

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Еще одна крайне важная и болезненная на сегодня тема - это тема медицины.

"Когда в страну пришла эпидемия стало ясно, что предыдущая власть, а именно и.о. министра здравоохранения, занимались вредительством и сделали все, чтобы уничтожить остатки медицины, которая у нас в стране была. И, если бы эта, так называемая руководительница продолжала работать, последствия коронавируса были бы гораздо хуже. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы эту медреформу, которая уничтожает отрасль и саму медицину, остановить. Восстановить финансирование медицины, увеличить зарплату врачам, возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы, т.е. сделать несколько решительных шагов. Мы, как политическая сила, будем этого добиваться", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Что касается введения карантина и принятых мер, то на первом этапе, по словам Бойко, были сделаны правильные шаги, но потом в действиях правительства - полный провал.

"Все антикризисные программы, которые принимались, анонсировались и рассказывались правительством, все эти красочные презентации так и остались на бумаге. В реальности – экономика не получила денег. Так, например, на 2 млн безработных в стране выделили всего 7 млрд гривен, но из-за бюрократических проволочек, эту помощь получили всего 26 тыс. человек. По широко разрекламированной программе кредитования "5-7-9%" выплачено аж 276 млн гривен на всю страну! Это ничто! Люди, предприниматели, предприятия, которые пострадали от введения карантинных мер, так и не получили реальной поддержки от государства. И как результат - это падение экономики, падение уровня жизни людей, безработица", - отметил Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что для решения сложных экономических и социальных вопросов, политическая сила неоднократно предлагала, разработанный партией Антикризисный план действий по спасению страны и поддержке людей, но власть считает, что сегодня важнее не защитить людей и помочь экономике, а заплатить международным финансовым спекулянтам.

"Сегодня страны, пострадавшие от эпидемии, ведут себя очень прагматично, и каждая страна защищает себя, свои интересы, а мы - платим международным финансовым спекулянтам. Это катастрофическая ошибка власти. Они не хотят брать ни успешный опыт европейских стран по выходу из карантина, ни наши предложения, чтобы помочь стране и людям. Это правительство не способно справиться с теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Сегодня нужно спасать людей, защищать национальную экономику и национальные интересы", - резюмировал Юрий Бойко.