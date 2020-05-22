Буславец не имеет отношения к "торгам" за дешевую электроэнергию с Польшей, - СМИ

Запланированное присоединение Украины к энергосистеме Запада сейчас оказалось под угрозой из-за позиции Польши, которая не желает получить конкурента, предлагающего дешевую электроэнергию.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Как выяснило издание, проанализировав официальную переписку между министерствами Польши и Украины, указанные процессы начались задолго до назначение на должность исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

Издание предложило читателям самостоятельно ознакомиться с документом, который доказывает, что не Буславец является инициатором торга с Польшей. Информация, изложенная в документах, развенчивает слухи, которые в последнее время начали циркулировать в сети Интернет.