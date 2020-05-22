Коломойский возвращает Константина Кулика в прокуратуру для уголовного преследования оппонентов, – СМИ

Бывший прокурор Константин Кулик в интересах Игоря Коломойского включал в громкие уголовные дела оппонентов олигарха для блокирования их международных счетов и преследования правоохранительными органами.

Об этом говорится в расследовании издания "РБК-Украина" "Трудности перехода: как Кулик ищет пути возвращения в правоохранительные органы".

Недавно украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения Игоря Коломойского в интервью "Экономической правде" рассказал, что по просьбе бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в начале 2019 года прокурор Константин Кулик получил инструкции найти способ включить его в какое-то открытое уголовное дело и начать преследование.

Напомним, Шульман обвиняет своего партнера в мошенничестве и уже несколько лет судится с ним в США и Великобритании. В июле 2019 года, после возвращения Игоря Коломойского в Украину, Национальная полиция объявила Шульмана в розыск - его подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"Кулик говорил, что изначально не знал, под какими обвинениями это можно сделать, после чего уехал на встречу в Израиль с Коломойским. Ему предоставили информацию о получении мной денег от продажи активов "Евраза", в том числе детали моих банковских счетов и суммы. Их ему предоставил Коломойский, так как он лично производил эти оплаты", - сказал Шульман.

По словам Шульмана, о том, что его обвинили в отмывании денег и объявили в розыск, он узнал из СМИ в июле 2019 года.

"Меня после 6 лет расследования присоединили к известному делу Януковича (№12013220540000400). В июле 2019 года Кулик вывел обвинения против меня в новое дело, но уже по другим обвинениям. Он разослал международные запросы о правовой помощи в Швейцарию и Монако с просьбой блокирования всех моих банковских счетов (были указаны номера только тех счетов, которые имелись у Коломойского)", - пояснил он.

Издание напомнило, что именно упомянутое Шульманом дело (№12013220540000400) - в октябре 2019 резко раскритиковал генпрокурор Руслан Рябошапка. В частности, он указал, что в рамках этого производства есть все – "от сотворения мира до Буризмы".

Шульман также уверен - Коломойский обратился к Кулику, чтобы заблокировать работу его адвокатов по продолжению судебных дел в Лондоне и штате Делавэр.

"Именно поэтому, используя механизм международной помощи, генпрокуратура оповестила все страны, что я обвиняюсь в отмывании денег и имел связь с криминальной группировкой Курченко и Януковича. Эти лица находятся под санкциями и это было целью Коломойского: заблокировать мои банковские счета. Счета временно заблокированы, но такие прокуроры как Константин Кулик и Назар Холодницкий, а именно под их подписью предоставлялись документы в официальные органы США, Швейцарии, Израиля и Монако, уже приобрели репутацию коррумпированных личных прокуроров Коломойского. Я и мои адвокаты делаем все возможное, чтобы раскрыть настоящую суть этого заказного преследования", - заявил он.

В расследовании отмечается, что после возвращения из Израиля прокурор Кулик "ударил" не только по Шульману, но и по другим оппонентам Коломойского. Причем сделал это в эфире "1+1", который, как известно, также аффилирован с олигархом. В студии Кулик завил о якобы подписанных им подозрениях экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе АП Украины Борису Ложкину, экс-замглавы АП Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко. Позднее в Генпрокуратуре заявили, что для озвученных подозрений нет оснований и Константин Кулик превысил свои полномочия, выйдя с подобными заявлениями в СМИ. Однако это нанесло серьезный репутационный ущерб фигурантам фейковых подозрений - чего собственно и добивался на тот момент опальный олигарх.

В апреле при откровенном подыгрывании со стороны САП в пользу Кулика, ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении прокурора, одновременно с этим Окружной административный суд Киева рассматривает апелляцию адвокатов Кулика, которые требуют отменить приказ о его увольнении из органов прокуратуры, восстановить на работе, и выплатить среднюю зарплату за время вынужденного прогула. Есть все предпосылки, что при поддержке Игоря Коломойского Константин Кулик скоро снова вернется в ряды правоохранительных органов.

"Уготованная Кулику роль все чаще сводится к дискредитации и блокирования деятельности политических оппонентов Коломойского. По сути, в случае возвращения Кулика на службу, бизнесмен получит прокурора, который на официальных бланках будет рассылать письма в правоохранительные органы и дипломатические службы других государств, пытаясь блокировать счета и дискредитировать репутацию тех, кого будет считать своими врагами", - отметили в издании.