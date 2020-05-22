Задолженность газораспределительных компаний перед Оператором ГТС будет погашена до отопительного сезона,- РГК

Региональная газовая компания (РГК) заявляет, что задолженность газораспределительных компаний перед государственным предприятием "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" в размере 420 млн гривен будет погашена до начала отопительного сезона.

Об этом директор РГК Олег Никоноров сообщил в интервью международному агентству ICIS, передают Українськi Новини.

Никоноров отметил, что выравнивание тарифов на распределение с 1 июля до экономически обоснованного уровня позволит урегулировать проблему долгов перед "Оператором ГТС Украины".

"Оператору ГТС направлены графики погашения задолженности за предоставленные услуги балансировки в первой половине января 2020. На 1 мая задолженность газораспределительных компаний под брендом РГК за услуги балансировки составляет 420 млн гривен", - сказал он.

Согласно сообщению, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила на 2020 год двухэтапную модель выравнивания тарифов на распределение газа, его заниженный уровень на первое полугодие позволил смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства в зимние месяцы.

Однако данный уровень тарифа покрывал не более 70% себестоимости услуг по распределению газа, что привело к убыткам газораспределительных компаний.

За январь-апрель 2020 года убытки газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, составили 1,2 млрд гривен.

Второй этап действующей модели – выравнивание тарифа до экономически обоснованного уровня начнет действовать с 1 июля 2020 года.

По словам Никонорова, это позволит профинансировать текущую деятельность операторов ГРС, рассчитаться по задолженности перед оператором ГТС и вывести компании до уровня безубыточности.

Как сообщали Українськi Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.