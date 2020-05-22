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22 мая 2020, пятница, 15:51 87
Общество 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
В селе его звали "Кацап": соседи рассказали о мужчине, застрелившем 7 человек

В селе его звали "Кацап": соседи рассказали о мужчине, застрелившем 7 человек

Ольга Фандорина
Стрельба, Житомирская область, Расстрел, Нацгвардия, соседи
Трагедия произошла в ночь на 22 мая.Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Трагедия произошла в ночь на 22 мая.Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Пока прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших - участники антитеррористической операции и волонтеры, а соседи рассказывают, что не верят в вину Анатолия. Об этом сообщает КП в Украине.

Расстрел произошел после конфликта, возникшего между гостями и Анатолием Захаренко, как зовут стрелка по паспорту, на местном пруду. Пять человек в это время уже спали. 

Жена Анатолия Захаренко, Ольга Петровна, работает деловодом в совете поселка Попильня. Ее телефон отключен. В Новоселице сейчас нет ни сельского главы, ни даже старосты.

"Толика в селе звали "Кацап" или "Русский". Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом - и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности – у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", - рассказал "КП" в Украине" один из местных жителей.

В Новоселице Анатолий нашел жену – Ольгу. У нее уже был сын от первого брака, вместе родили и воспитали еще одного. Младшему летом исполнится 25 лет. Местные говорят, что охота была увлечением Анатолия. На ружье, по их словам, у него было разрешение. Но никаких опасений он у селян не вызывал, говорят: "Нормальный дядька, никаких замашек у него не было".

Также сообщается, что среди 7 убитых в Житомирской области 3 сотрудника Национальной гвардии.

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