В 2019 технологические потери газа в газораспределительной системе Украины составили 1,5 млрд куб. м, - РГК

Региональная газовая компания (РГК) заявляет, что в 2019 году технологические потери газа в газораспределительной системе Украины были на уровне 1,5 млрд куб. м.

Об этом директор РГК Олег Никоноров сообщил в интервью международному агентству ICIS, передают Українськi Новини.

"Действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд куб. м газа в год. Реальное распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб. м в год. На этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб. м представляет уже весомую долю. В странах Восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше. Основная причина таких показателей - это отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет", - сказал он.

По данным главы РГК, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40–50 евро в год на каждого потребителя газа.

"В Украине инвестиции - около 1 евро на одного потребителя в год. Тариф на распределение газа у нас в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы", - сказал Никоноров.

Кроме того, по его словам, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат операторов ГРС, что привело к их хронической убыточности.

"По итогам 6 лет общие убытки операторов ГРС, работающих под брендом РГК, достигли 17,5 млрд грн, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд гривен. Переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы", - отметил Никоноров.

Как сообщали Українськi Новини,РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.